Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yenidoğan Mahallesi'nde irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi bulunan C.D. ile ilgili çalışma yürüttü.

Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, ikamette yaptıkları aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ile metamfetamin, esrarlı sigara, uyuşturucu hap, 2 kapsül sentetik ecza hap ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

