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Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

SAMSUN HABERLERİ  | 29.08.2020 18:32 | Son Güncelleme

Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, İstihbarat Şubesi ve Canik Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Canik ilçesinde şüpheli araç ve 3 adreste arama yapan ekipler, 1806 kapsül uyuşturucu hap, sentetik ecza ilacı, ruhsatsız tabanca, 7 dolu fişek, 525 sentetik hap, 3 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmaya götürüldü.

Ekipler, Bafra ilçesinde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda ise 10 kilo 180 gram kubar esrar maddesi, 135 kök kenevir bitkisi, otomatik makinalı tabanca, bu tabancaya ait şarjör, 61 fişek, 2 kurusıkı tabanca, bu tabancalara ait 2 şarjör, 10 kurusıkı tabanca fişeği ile ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirdi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

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