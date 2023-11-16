Samsun’da yağmur suyuna kalıcı çözüm yatırımları

Büyükşehir Belediyesi, ani ve şiddetli sağanak yağışla meydana gelen sel ve su baskınlarını önlemek için yatırımlarını 17 ilçede sürdürüyor. Canik, Terme ve Bafra ilçelerinde Yağmur Suyu Keson Terfi Merkezleri inşa eden SASKİ Genel Müdürlüğü, cadde ve bulvarlarda ekonomik ömrünü tamamlaması sebebiyle ihtiyaca cevap veremeyen yağmur suyu şebekelerini büyük kolektör hatlarıyla yeniliyor.

Altyapı yatırımlarıyla trafik güvenliğini ve ulaşım konforunu artırmayı hedefleyen SASKİ Genel Müdürlüğü, yağmur suyu kolektör hattı çalışmalarından birisini de Atakum ilçesinde gerçekleştiriyor.

Toplamda 1641 metre uzunluğundaki 37,5 milyon TL’ye mal olacak yatırım kapsamında SASKİ ekipleri Türk-İş Tramvay Durağı’ndan İsmet İnönü Bulvarı istikametinde çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra yol asfaltlanarak ızgaralar yerleştirilecek.

“ALTYAPIDA BÜYÜK YOL KAT EDİLDİ”

SASKİ ekiplerinin için içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon altyapı çalışmalarını büyük bir hızla gerçekleştirmeye devam ettiklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Samsun’u her anlamdaki potansiyeliyle geleceğe daha güçlü bir şekilde hazırlıyoruz. 17 ilçemizin tüm altyapı problemlerini çözüme kavuşturuyoruz. Çünkü altyapımız ne kadar güçlü ve sağlıklı olursa, yarınlarımızın da o kadar güzel olacağının bilinciyle hareket ediyoruz. Bu anlayışla yatırımlarımıza ve projelerimize devam ediyoruz. Altyapı yatırımlarında SASKİ ile çok önemli hizmetlere imza atıyoruz. Yatırımlarımızla içme suyu, atık su ve yağmur suyunda arıtmada önemli yol kat ettik” diyerek şunları söyledi:

“Küresel iklim değişikliğinin etkilerini, tüm şehirlerimiz gibi biz de yaşıyoruz. Ani ve şiddetli sağanak yağışlar, bunun en belirgin etkilerinden birisidir. Sel ve su baskınlarının önüne geçmek için çalışmalarımız devam ediyor. Eski ve yetersiz şebeke hatlarımızı büyüterek yeniliyoruz. Alparslan Bulvarı’nı açarak mevcut şebekenin yerine yüksek kesimlerden gelecek yağmur sularını da rahatlıkla taşıyabilecek kapasitede daha büyük çaplı beton borularla kolektör hattı çalışmaları sürdürüyoruz. Ekiplerimiz şuan Türk-İş Tramvay Durağı Kavşağı’nda çalışıyor. Yine İlkadım ilçemizde sürdürdüğümüz 1200 milimetre çapındaki beton boru yağmur suyu hattı çalışmalarımız kapsamında Kalkancı Mahallesi’ndeki bin 200 metrelik projenin 500 metresini, Baruthane Mahallesi’nde de 570 metrelik projenin 310 metresini tamamladık. Samsun’un her noktasında çalışmalarımız sürüyor.”

