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Samsun'da yayaya çarparak ölümüne neden olan sürücüye adli kontrol

17.08.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da yayaya çarparak ölümüne neden olan sürücüye adli kontrol

Samsun'da yayaya çarparak ölümüne neden olan sürücüye adli kontrol

Samsun'da bir kişiye çarparak ölümüne neden olan kamyon sürücüsü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Samsun-Ankara kara yolunda 15 Ağustos'ta bir yayanın yol kenarında ölü bulunmasıyla ilgili İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu, yayanın ölümüne neden olduğu gerekçesi ile gözaltına alınan kamyon sürücüsü Selim S. (64), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Jandarma ekipleri tarafından adliye getirilen şüpheli, gazetecilerin "Neden kaçtınız?" sorusuna "Kaçmadım. Benim kazadan haberim yok. Ben önce lastiğin patladığını düşündüm." diye yanıt verdi.

Şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 15 Ağustos'ta, Ankara-Samsun kara yolunda akşam Erol Gültekin (55) isimli şahsın aracın çarpması sonucu ölü olarak bulunduğu ihbarını almış, olay yerinden kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlatmıştı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ise olay yerindeki araca ait kırık cam parçalarından ve güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak kimliğini ve araç plakasını tespit ettikleri Selim S'yi 16 Ağustos'ta yakalamıştı.

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Samsun Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Çarşamba

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