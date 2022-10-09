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Samsun'da yol kenarına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

09.10.2022 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da yol kenarına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Samsun'un Vezirköprü otomobilin yol kenarındaki ağaçlık alana devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Beşpınar Mahallesi'nde Hıdır Köme yönetimindeki 55 AIL 339 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Köme'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan Hafize B. (57), Keziban Ç. (59) ve Azize K. (53) sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Köme’nin cenazesi Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Samsun Vezirköprü kaza

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