Samsun'da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan lise öğrencisi hayatını kaybetti

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki lise öğrencisi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Sarıdibek Mahallesi'nde yaşayan lise öğrencisi Enes Saliç, 2 gün önce yüksek ateş şikayetiyle Vezirköprü Devlet Hastanesine götürüldü.

Burada yapılan muayenesinin ardından Saliç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi. Saliç, burada yürütülen tedaviye rağmen hayatını kaybetti.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedeniyle yaşamını yitirmiş olabileceği değerlendirilen Saliç'in kesin ölüm sebebi, otopsinin ardından belli olacak.

