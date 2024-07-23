Samsun'da yurda kaçak yollarla giren 5 Suriyeli yakalandı

Ladik İlçe Jandarma Komutanlığı Şıhlı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kontrolünde 01 MA 0031 plakalı aracı durdurdu.
Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, araçtaki Suriye uyruklu 5 kişinin yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.
Suriyelileri, Tokat’ın Erbaa ilçesinden Samsun’un Bafra ilçesine götüren ve organizatör olduğu değerlendirilen F.S. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliye sevk edilen F.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Suriyelilerin işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.