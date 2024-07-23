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Samsun'da yurda kaçak yollarla giren 5 Suriyeli yakalandı

AA AA
23.07.2024 08:55
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Samsun'un Ladik ilçesinde, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen Suriye uyruklu 5 kişi yakalandı.

Samsun'da yurda kaçak yollarla giren 5 Suriyeli yakalandı

Ladik İlçe Jandarma Komutanlığı Şıhlı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kontrolünde 01 MA 0031 plakalı aracı durdurdu.

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Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, araçtaki Suriye uyruklu 5 kişinin yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.

Suriyelileri, Tokat’ın Erbaa ilçesinden Samsun’un Bafra ilçesine götüren ve organizatör olduğu değerlendirilen F.S. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliye sevk edilen F.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Suriyelilerin işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

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Express
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Anahtar Kelimeler:
Samsun Ladik göçmen kaçakçılığı jandarma

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