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Samsun'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

27.03.2022 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Samsun'un Atakum ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Servet Öztürk'ün kullandığı 55 KB 822 plakalı otomobil, Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Bafra yönüne seyir halindeyken yola çıkan köpeğe vurmamak için fren yaptı. Bu sıra arkadan gelen Zafer Çelebi idaresindeki 55 HK 136 plakalı otomobil, Öztürk'ün kullandığı araca çarptı. Aynı yönde ilerleyen Hasan Çelik'in kullandığı 61 AS 201 plakalı otomobil de duran araçlara çarparak refüje çıktı.

Kazada, Havva Öztürk ile 7 yaşındaki oğlu Kerem Yiğit Öztürk ve sürücü Hasan Çelik yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Trafiğin bir süre kontrollü sağlandığı kara yolunda ulaşım, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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trafik kazası Samsun

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