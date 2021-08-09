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Samsun'daki aşırı yağış nedeniyle mahsur kalan 9 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

09.08.2021 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'daki aşırı yağış nedeniyle mahsur kalan 9 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

Samsun Valiliği, il genelinde meydana gelen aşırı yağışlar sonrası mahsur kalan 9 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle muhtemel heyelan ve su taşkınlarına karşı güvenlik tedbirleri alındığını bildirdi.

Aşırı yağışlar sonrasında İlkadım, Tekkeköy, Salıpazarı ve Terme'de 4 yerde sel ve su baskını olayına meydana geldiği ve ekiplerin müdahale ettiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Aşırı yağışlar sonrasında Atakum, Çarşamba, Canik, Terme ve Tekkeköy ilçelerimizde mahsur kalan toplam 9 kişinin kurtulması AFAD İl Müdürlüğümüzün koordinesinde sağlanmıştır. Risk bölgesinde çalışan mevsimlik işçilerin güvenli bölgeye alınması konusunda kaymakamlıklarımız ve AFAD koordinasyonunda çalışmalar yürütülmüştür. Bu kapsamda AFAD İl Müdürlüğümüz tarafından Tekkeköy, Çarşamba, Salıpazarı ve Terme ilçelerimizdeki mevsimlik işçiler için 280 adet yatak ve 530 adet battaniye talebi yapılmıştır."

Salıpazarı ilçesinden geçen Terme Çayı’nın su seviyesinin yükselmesi ile belediyenin vatandaşlara uyarı anonsu yaptığı vurgulanan açıklamada, "Terme ilçemize bağlı Kocaman, Bazlamaç, Bağsaray ve Evci mahallelerimizde taşkın ihtimaline karşı çayın su seviyesinin kontrolü yapılmıştır. Ayrıca, Terme ilçemize tedbir amaçlı deniz polisi ekipleri sevk edilmiştir. Aşırı yağışlar nedeniyle 2 araç, 10 motopomp ve 12 personelden oluşan AFAD ekibi Terme İtfaiyesinde konuşlandırılmış, 1 römorklu cankurtaran botu ile 3 personel Terme Belediye meydanında konuşlandırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, aşırı yağış sonucu oluşabilecek heyelan ve su taşkınlarına karşı görevli kurum ve kuruluşların araç-gereç ve personelinin teyakkuz halinde tutulduğunu belirterek, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmaması için vatandaşların risk sona erene kadar özellikle dere yataklarından uzak durmaları çağrısında bulundu.

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