Samsun'daki sel ve su baskınlarına 2 bin 239 personel müdahale etti

Samsun Valisi Orhan Tavlı, yaptığı yazılı açıklamada, 30 Eylül Cumartesi günü AFAD Başkanlığının turuncu kod uyarısının ardından Valiliğin koordinesinde Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumların katılımıyla Samsun Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde çalışmaların başladığını belirtti.

Ayrıca 13 ilçede kaymakamların başkanlığında oluşturulmuş Afet Yönetim Merkezlerinin de aktif hale getirilerek, sahada yeterli ekip ve araç görevlendirmesi yapıldığını aktaran Tavlı, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve vatandaşların telefon, faks, sms ve WhatsApp mesajı ve anons sistemi üzerinden uyarıldığını anımsattı.

1 Ekim Pazar günü kuvvetli yağışın başlamasının ardından AFAD İl Müdürlüğünde yürütülen çalışmaları yakından takip ettiğini belirten Tavlı, şunları kaydetti:

"112 Acil Çağrı Merkezi'ne intikal eden afet ihbarlar geciktirilmeksizin TAMP grubuna bildirildi. Vatandaşlarımızdan gelen sel ve su ihbarlarına ilimiz genelinde Samsun Büyükşehir Belediyesi, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü, itfaiye, ilçe belediyeleri ve kurumlara ait 2 bin 239 personel, 357 iş makinesi, 350 kamyon ve 391 araçla müdahale edilerek, çalışmalar aralıksız sürdürüldü. 3 Ekim 2023 Salı günü ilimizin doğu kesiminde beklenen yağışlar nedeniyle de Tekkeköy, Çarşamba, Terme, Ayvacık, Salıpazarı İlçe Afet Yönetim Merkezleri 2 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 21.00'den itibaren aktif hale getirildi. İlçe Afet Yönetim Merkezlerinde görevli belediye ile kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri muhtemel olumsuzluklara karşı koordineli bir şekilde müdahale yürütmeleri sağlandı."

Sel ve su baskınlarıyla mücadele konusunda Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm ilçe belediyeleri ve kamu kurumlarının yönetici ve personeline, uyarıları dikkate alarak kendi tedbirlerini alan ve yağış esnasında mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmayan vatandaşlara teşekkür eden Vali Tavlı, yağışlardan olumsuz etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

