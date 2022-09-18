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Samsun'daki trafik kazasında 2 kardeş hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

18.09.2022 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'daki trafik kazasında 2 kardeş hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Samsun'daki trafik kazasında 2 kardeş hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Samsun'un Ladik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kardeş hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İlçenin Sanayi mahallesinden Samsun istikametine giden Ö.F.D. yönetimindeki 55 FG 635 plakalı otomobil, B.K. idaresindeki 21 ABC 180 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan Mevlüd ve Eyüp Kuruca kardeşler hayatını kaybederken otomobil sürücüsü ile minibüsteki M.Y, H.B. ve G.D. yaralandı.

Otomobil ve minibüste sıkışan yaralılar, bulundukları yerden itfaiye ekiplerince çıkartılarak 112 Acil Servis ekipleri tarafından Ladik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan H.B. ve G.D. Samsun'daki hastanelere sevk edildi.

Samsun'daki trafik kazasında 2 kardeş hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

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trafik kazası Samsun Ladik

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