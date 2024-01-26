YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'daki Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi 3 ayda 8 hastaya umut oldu

Samsun'daki Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi 3 ayda 8 hastaya umut oldu

AA AA
26.01.2024 15:26 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ve Türk Kızılay iş birliğiyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3 ay önce kurulan Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) sayesinde 8 hastaya nakil yapıldı.

Kentte 3 ay önce hizmet vermeye başlayan merkezde 15 donör taraması gerçekleştirildi. Donörlerden doku grubu uyan 8 hasta için kök hücreler toplanarak tedavi amaçlı kemik iliği nakil merkezine yollandı.

İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, AA muhabirine, kök hücre nakli sayesinde lenfoma ve lösemi gibi pek çok kemik iliği hastalığının başarıyla tedavi edildiğini söyledi.

Bu hastalıklarla mücadele eden ve kök hücre nakli bekleyen hasta sayısının Türkiye'de yaklaşık 3 bin civarında olduğuna işaret eden Uras, "Bu hastalarımız hayata tutunmak için bizden destek bekliyorlar. Biz de müdürlük olarak bu hastalara uygun kemik iliği bağışçısının bulunabilmesi için Türk Kızılay iş birliğiyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanemizde, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezimizi (TÜRKÖK) kurduk. Türkiye'de 8 ilde bulanan merkez, Karadeniz bölgemizdeki tek TÜRKÖK merkezi olma özelliğine sahiptir." dedi.

Uras, merkezin 3 ay önce açıldığına işaret ederek, "Buradan 18 ile 50 yaş aralığındaki sağlıklı ve kan verme şartlarını kendinde bulunduran tüm vatandaşlarımızı merkezimize gönüllü olmaya davet ediyorum. Lenfoma ve lösemi gibi kemik iliği hastalıklarıyla mücadele eden hastalarımız sizden destek bekliyorlar. Bu desteği merkezimizde 5 dakikalık bir işlemle verebilir ve siz de kök hücre bağışçılarımız arasına katılabilirsiniz." ifadesini kullandı.

Samsun Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahili Tıp Bilimleri, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sude Hatun Aktimur ise merkez sayesinde lösemi veya lenfoma gibi kemik iliği kanseri olan hastalara umut olduklarını belirterek, yılda 80 ila 100 kök hücre toplamayı hedeflediklerini dile getirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çine’de sürücüler ’yaşam tüneli’ ile bilgilendiriliyorÇine’de sürücüler ’yaşam tüneli’ ile bilgilendiriliyor
Elazığ’da kar yağışı başladıElazığ’da kar yağışı başladı
Dilovası’nda çocuklar doyasıya eğlendiDilovası’nda çocuklar doyasıya eğlendi
Anahtar Kelimeler:
Samsun donör

Samsun Namaz Vakitleri 26 Ocak Cuma

İmsak
06:16
Sabah
07:45
Öğle
12:52
İkindi
15:25
Akşam
17:49
Yatsı
19:12

Samsun Nöbetçi Eczaneler26 Ocak Cuma

Öykü eczanesi
Atakum
Çelik eczanesi
Tekkekoy
Uğur eczanesi
Bafra
Kanarya eczanesi
Carsamba
Seda eczanesi
Kavak
Bahçelievler eczanesi
Ilkadim
Zümrüt eczanesi
Ilkadim
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.