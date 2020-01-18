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  4. Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda baba ve iki oğlu tutuklandı

Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda baba ve iki oğlu tutuklandı

SAMSUN HABERLERİ  | 18.01.2020 20:03 | Son Güncelleme

Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda baba ve iki oğlu tutuklandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan baba ve iki oğlu tutuklandı.

Çatı Mahallesi'nde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Dikbıyık Karakol Komutanlığı ekiplerince B.U. (47) isimli şüphelinin evine operasyon düzenlendi.

Ekipler, narkotik köpeği Ozon'un da desteğiyle zanlının ev ve arabasında yaptığı aramada, 7 kilo kubar esrar ele geçirdi. Şüpheli B.U. ile oğulları D.U. (24) ve B.U. (16) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

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