Samsun'daki yabancı nüfusu yüzde 39 azaldı

Dağlı, beraberindeki Vali Yardımcısı Hasan Öztürk ve İl Göç İdaresi Müdürü Zafer Çolak ile Kardeşlik, Akrabalık, Dayanışma ve İletişim Merkezi (KADİM) ile Uluslararası Karar Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Buradaki çalışmalarla ilgili Çolak'tan bilgi alan Dağlı, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte göç yönetimi konusundaki son durumu aktardı.

Uluslararası Karar Merkezi ile KADİM'in İl Göç İdaresi ile entegre çalıştıklarını belirten Dağlı, "Uluslararası Karar Merkezi Ankara ve İstanbul'dan sonra Samsun'umuzda geçtiğimiz ay aynı binada hizmete girdi. Burada ikamet izni işlemleri, uluslararası koruma işlemleri, Suriyelilere yönelik geçici koruma işlemleri ve düzensiz göçle ilgili işlemler yapılmakta. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin ve Bakanlığımızın desteğiyle buranın açılışını gerçekleştirdik. Türkiye'de üçüncüsü oldu. Bölgeye hitap edecek." dedi.

Öncelikle Samsun'da kalan yabancılara dönük işlemlerin merkezde tamamlanacağını bu yönde hızla işlemlerin sürdürüldüğünü vurgulayan Dağlı, şöyle devam etti:

"Merkezde 9 'il göç uzmanı' görev yapmakta. Neler yapıyoruz? İlimizde başvuru sahibi olarak ikamet eden yabancıların Samsun'da bekleme ve üçüncü ülkeye gitme süreleri kısaltıldı. Artılarının en önemlisi bu... Çünkü mülakat beklemekteydiler burada 3-4 yıldır Samsun'da kalan yabancılar. Şu anda mülakatlar devam ediyor. Bekleme süreleri azaldı. Hizmetlerin etkinliği daha da artırıldı. Bu mülakatlar yapılmadan kişilerin başka ülkeye gidip gitmemesi konusunda belirsizlikler oluyor. 2023 yılı içinde ilimizde bekleyen tüm talepleri tamamlayıp bitireceğiz. Bu açıdan çalışmalarımız gayet güzel gidiyor. Ardından bölge illerimizden buraya gelen taleplerin mülakatlarını yapmaya davam edeceğiz."

Samsun'daki yabancı sayılarıyla ilgili de bilgi veren Dağlı, "İlimizdeki yabancı sayılarına baktığımızda, 10 Şubat 2022'de bizde 48 bin 140 yabancı vardı, Uluslararası Karar Merkezi, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile KADİM'in çalışmalarıyla birlikte bugün 16 ay sonra 29 bin 400'e düştü. Bu da yüzde 39'luk bir azalış demek." dedi.

KADİM bünyesinde 2023 yılının ilk altı ayında, ayda ortalama 4 bin 336, ilk altı ayda ise 26 bin 20 kişiye danışmanlık hizmeti verildiğini belirten Dağlı, "287 haneye ev ziyareti gerçekleştirildi, 212 kişiye aile danışmanlığı, manevi destek ve psiko-sosyal destek hizmeti verildi. Sivil toplum kuruluşları ve yerli, yabancı kanaat önderleri ile bilgilendirme, sosyal yardım, toplumsal uyum gibi konularda KADİM bünyesinde yapılan 8 istişare ve değerlendirme toplantısı organize edildi." diye konuştu.

Göç konusunda bilgilendirme faaliyetlerinin de gerçekleştiğini dile getiren Dağlı, şunları kaydetti:

"İlimizdeki yabancılara yönelik yabancı uyruklu 108 kadına, yerel sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde insan ticareti, kadına şiddet ve kadın hakları konusunda bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle deprem bölgesinden gelen yabancılara dönük yardım ve kumanya dağıtımı, psiko-sosyal destek ve manevi destek konularında çalışmalar yapılmıştır."

