Samsun’dan İzmirli depremzedelere destek

Samsun’da bir özel hastane, İzmirli depremzedeler için Samsun’da eşya yardımı kampanyası başlattı.

Eşya yardım kampanyasını sosyal medya ve basın aracılığıyla duyuran Liv Hospital Samsun’a ayni yardım yağdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’yle görüşerek ihtiyaç listesi belirleyen Liv Hospital ailesi, 5 Aralık tarihinde Samsun halkına “İzmir’in yaralarını birlikte saralım” çağrısında bulunarak çocuk ve yetişkin depremzedeler için yardım projesi başlattı. Hastanenin başlattığı kampanyaya Samsun ve çevre illerden birçok eşya ve yardım kolileri geldi.

“Hastaneye yardım kolisi yağdı”

Kampanyayla ilgili açıklamada bulunan Liv Hospital Samsun Genel Müdür Yardımcısı Fatma Tan Dürüst, “İzmir depremi hepimizi derinden etkiledi, tüm Türkiye olarak İzmirimiz için yas tutuk. Depremden dolayı birçok vatandaşımız evsiz kaldı, biz de hastane olarak depremin ardından hemen bir eşya yardımı kampanyası başlattık. Gündem hızla değişse de İzmir’in ihtiyaçları bitmemişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi’yle ve AFAD ekipleriyle görüşerek ihtiyaç listelerini çıkarttık. Şehrimizin insanları gerçekten çok duyarlı. Yardım çağrımıza kayıtsız kalmadılar. Hatta beklediğimizden daha çok eşya yardımı geldi, hastaneye yardım kolileri yağdı. Bugün bile İzmir’de ihtiyaç sahipleri var. Yardım eden ve vesile olan herkese teşekkür ederiz” dedi.

