Samsung 2027'de 6 katlanabilir telefon çıkarabilir! Listede kayan ekranlı bir model de var

Samsung, Galaxy Z Fold 8 ailesi ve Galaxy Z Flip 8’i tanıttıktan kısa süre sonra, şirketin 2027 yılındaki amiral gemisi telefon sayısını sekize çıkarabileceğine ilişkin haberler gündeme gelmişti. Önceki haberlerde, bu modellerden dördünün katlanabilir telefon olabileceği öne sürülmüştü. Ancak yeni bir sızıntı, Galaxy Z ailesinin daha da genişleyebileceğini gösteriyor.

X platformunda paylaşım yapan TheGalox adlı sızıntı kaynağına göre Samsung’un 2027 yılı için planladığı Galaxy Z modelleri şöyle:

Samsung Galaxy Z Flip 9

Samsung Galaxy Z Fold 9

Samsung Galaxy Z Fold 9 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold 9 Pro

Samsung Galaxy Z TriFold 2

Samsung Galaxy Z Slide

Kaynak, yeni modellerde pil ömrü, kalınlık ve ağırlık açısından iyileştirmeler yapılacağını da öne sürüyor. Ayrıca Galaxy Z TriFold 2’nin diğer modellerden önce piyasaya çıkacağı iddia ediliyor.

Bununla birlikte yeni sızıntının önceki haberlerle dört model açısından örtüşmesi, listeye eklenen Galaxy Z Fold 9 Pro ve Galaxy Z Slide’ın varlığını doğrulamıyor.

GALAXY Z FOLD 9 PRO SERİDE NEREYE KONUMLANABİLİR?

Yeni sızıntının dikkat çeken modellerinden biri Galaxy Z Fold 9 Pro. Bilinen adlar Samsung’un mevcut katlanabilir telefonlarının devam modellerine işaret ederken Pro takısı, seriye yeni bir model kademesi eklenebileceğini düşündürüyor.

Galaxy Z Fold 9 Pro’nun standart Galaxy Z Fold 9 ile Galaxy Z Fold 9 Ultra arasında konumlandırılması mümkün. Cihaz, bu iki modelden birine benzer bir tasarıma sahip olabilir; o modele kıyasla bazı üst düzey özellikler kazanabilir ya da kaybedebilir.

Ancak bunlar yalnızca model adından hareketle yapılan değerlendirmeler. Sızıntıda Galaxy Z Fold 9 Pro’nun teknik özellikleri veya tasarımı hakkında herhangi bir ayrıntı bulunmuyor.

GALAXY Z SLİDE, KATLANMAK YERİNE KAYDIRILARAK GENİŞLEYEBİLİR

Samsung’un üzerinde çalıştığı öne sürülen Galaxy Z Slide ise alışılmış katlanabilir telefonlardan farklı bir yaklaşım sunabilir.

Haziran ayında ortaya çıkan haberlerde Samsung’un geçici olarak Galaxy Z Slide adı verilen, ekranı sarılabilir bir telefon geliştirdiği belirtilmişti. Böyle bir cihaz, katlanarak açılmak yerine gövdesi dışarı doğru kaydıkça daha fazla ekran alanı sunabilir.

Samsung Display, MWC 2026 kapsamında benzer bir teknolojiyi sergilemişti. Şirketin Mobile Slidable adlı konsept cihazı, ekranını yukarı doğru genişleterek 5,1 inçten 6,7 inçe çıkarabiliyordu.

Bu gösterim, teknolojinin çalışabildiğini ortaya koysa da ticari bir Galaxy Z Slide modelinin varlığını doğrulamıyor.

Üstelik önceki haberlerde Samsung’un sarılabilir ekranlı telefonunu 2028 yılının ilk yarısında tanıtmayı hedeflediği öne sürülmüştü. Şirketin planları değişmiş olabilir ancak son sızıntı, tanıtım tarihinin 2027'ye çekildiğini doğrulamak için yeterli değil.

Dolayısıyla Samsung’un 2027 yılında altı yeni Galaxy Z modeli sunacağı iddiası henüz kesinleşmiş değil. Özellikle Galaxy Z Slide’ın 2027 yılında satışa çıkıp çıkmayacağı belirsizliğini koruyor.

Kaynak: Android Authority