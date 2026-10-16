Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Samsung 2027'de 6 katlanabilir telefon çıkarabilir! Listede kayan ekranlı bir model de var

Samsung’un 2027 yılında piyasaya sürebileceği katlanabilir telefonlarla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Son sızıntıya göre şirketin 2027 serisinde Galaxy Z Fold 9 Pro ve Galaxy Z Slide dahil altı yeni Galaxy Z modeli yer alabilir. Galaxy Z Slide, gövdesi dışarı doğru kaydıkça daha fazla ekran alanı sunan bir telefon olabilir.

Samsung 2027'de 6 katlanabilir telefon çıkarabilir! Listede kayan ekranlı bir model de var
Enes Çırtlık

Samsung, Galaxy Z Fold 8 ailesi ve Galaxy Z Flip 8’i tanıttıktan kısa süre sonra, şirketin 2027 yılındaki amiral gemisi telefon sayısını sekize çıkarabileceğine ilişkin haberler gündeme gelmişti. Önceki haberlerde, bu modellerden dördünün katlanabilir telefon olabileceği öne sürülmüştü. Ancak yeni bir sızıntı, Galaxy Z ailesinin daha da genişleyebileceğini gösteriyor.

X platformunda paylaşım yapan TheGalox adlı sızıntı kaynağına göre Samsung’un 2027 yılı için planladığı Galaxy Z modelleri şöyle:

  • Samsung Galaxy Z Flip 9
  • Samsung Galaxy Z Fold 9
  • Samsung Galaxy Z Fold 9 Ultra
  • Samsung Galaxy Z Fold 9 Pro
  • Samsung Galaxy Z TriFold 2
  • Samsung Galaxy Z Slide

Kaynak, yeni modellerde pil ömrü, kalınlık ve ağırlık açısından iyileştirmeler yapılacağını da öne sürüyor. Ayrıca Galaxy Z TriFold 2’nin diğer modellerden önce piyasaya çıkacağı iddia ediliyor.

Bununla birlikte yeni sızıntının önceki haberlerle dört model açısından örtüşmesi, listeye eklenen Galaxy Z Fold 9 Pro ve Galaxy Z Slide’ın varlığını doğrulamıyor.

GALAXY Z FOLD 9 PRO SERİDE NEREYE KONUMLANABİLİR?

Yeni sızıntının dikkat çeken modellerinden biri Galaxy Z Fold 9 Pro. Bilinen adlar Samsung’un mevcut katlanabilir telefonlarının devam modellerine işaret ederken Pro takısı, seriye yeni bir model kademesi eklenebileceğini düşündürüyor.

Galaxy Z Fold 9 Pro’nun standart Galaxy Z Fold 9 ile Galaxy Z Fold 9 Ultra arasında konumlandırılması mümkün. Cihaz, bu iki modelden birine benzer bir tasarıma sahip olabilir; o modele kıyasla bazı üst düzey özellikler kazanabilir ya da kaybedebilir.

Ancak bunlar yalnızca model adından hareketle yapılan değerlendirmeler. Sızıntıda Galaxy Z Fold 9 Pro’nun teknik özellikleri veya tasarımı hakkında herhangi bir ayrıntı bulunmuyor.

Samsung 2027 de 6 katlanabilir telefon çıkarabilir! Listede kayan ekranlı bir model de var 1

GALAXY Z SLİDE, KATLANMAK YERİNE KAYDIRILARAK GENİŞLEYEBİLİR

Samsung’un üzerinde çalıştığı öne sürülen Galaxy Z Slide ise alışılmış katlanabilir telefonlardan farklı bir yaklaşım sunabilir.

Haziran ayında ortaya çıkan haberlerde Samsung’un geçici olarak Galaxy Z Slide adı verilen, ekranı sarılabilir bir telefon geliştirdiği belirtilmişti. Böyle bir cihaz, katlanarak açılmak yerine gövdesi dışarı doğru kaydıkça daha fazla ekran alanı sunabilir.

Samsung Display, MWC 2026 kapsamında benzer bir teknolojiyi sergilemişti. Şirketin Mobile Slidable adlı konsept cihazı, ekranını yukarı doğru genişleterek 5,1 inçten 6,7 inçe çıkarabiliyordu.

Bu gösterim, teknolojinin çalışabildiğini ortaya koysa da ticari bir Galaxy Z Slide modelinin varlığını doğrulamıyor.

Üstelik önceki haberlerde Samsung’un sarılabilir ekranlı telefonunu 2028 yılının ilk yarısında tanıtmayı hedeflediği öne sürülmüştü. Şirketin planları değişmiş olabilir ancak son sızıntı, tanıtım tarihinin 2027'ye çekildiğini doğrulamak için yeterli değil.

Dolayısıyla Samsung’un 2027 yılında altı yeni Galaxy Z modeli sunacağı iddiası henüz kesinleşmiş değil. Özellikle Galaxy Z Slide’ın 2027 yılında satışa çıkıp çıkmayacağı belirsizliğini koruyor.

Kaynak: Android Authority

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cüneyt Arkın’ın filmleri hayatını değiştirdi! Cüneyt Arkın’ın filmleri hayatını değiştirdi!
Eksi 170 dereceye dayandı: Gelecekte kullanılabilir!Eksi 170 dereceye dayandı: Gelecekte kullanılabilir!

Anahtar Kelimeler:
Samsung katlanabilir telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Sultangazi'de korkutan görüntü! Mahalleli diken üstünde

Sultangazi'de korkutan görüntü! Mahalleli diken üstünde

Bakan Kurum: "İstanbul'da 6 güzergah trafiğe kapatıldı"

Bakan Kurum: "İstanbul'da 6 güzergah trafiğe kapatıldı"

(Özet) TSG Hoffenheim - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) TSG Hoffenheim - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Bayhan'dan din değiştirdiği iddialarına yanıt!

Bayhan'dan din değiştirdiği iddialarına yanıt!

Cep telefonlarında taksit sınırı değişti: Yeni limitler açıklandı

Cep telefonlarında taksit sınırı değişti: Yeni limitler açıklandı

Türkiye Sigorta Genel Müdürü istifa etti! Mal varlığına tedbir konuldu

Türkiye Sigorta Genel Müdürü istifa etti! Mal varlığına tedbir konuldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.