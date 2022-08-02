Samsung beyaz eşya ürünlerinde ağustos kampanyası başlattı

İSTANBUL (AA) - Samsung, beyaz eşya ürünlerinde 31 Ağustos (Saat 23.59) tarihine kadar geçerli yeni bir kampanya başlattı.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında, kullanıcılara seçili Samsung beyaz eşyalardan yapacakları 3’lü alımlarda Tefal küçük ev aletleri seti hediye ediliyor.

‘Samsung Beyaz Eşyalarda Üçlü Alıma Tefal Küçük Ev Aletleri Seti Hediye’ kampanyası, seçili buzdolabı, çamaşır makinesi, kurutma makinesi, derin dondurucu, bulaşık makinesi ve ankastre fırın ürünlerini kapsıyor. Bu ürünlerden farklı ürün grubundan herhangi üçünü birlikte satın alan kullanıcılara Tefal Easygliss Buharlı Ütü, Tefal Toast Expert Tost Makinesi ve TEFAL My Tea Çay makinesi ürünlerinden oluşan küçük ev aletleri seti hediye ediliyor.

