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Samsung Care+ sigorta paketleri şimdi Türkiye’de

02.07.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung Care+ sigorta paketleri şimdi Türkiye’de

İSTANBUL (AA) - Samsung Galaxy akıllı telefon kullanıcıları için kapsamlı bir sigorta ürünü olan Samsung Care+ sigorta ürünleri Türkiye’de kullanıcılara sunuldu.

Şirket açıklamasına göre, Samsung Galaxy akıllı telefon kullanıcıları için kapsamlı sigorta ürünü Samsung Care+ Türkiye’de kullanıcılara sunuldu. Gulf Sigorta güvencesiyle sağlanan Samsung Care+, kullanıcılara Galaxy akıllı telefonlarını kazaen hasarlara, ekran kırılmalarına, sıvı temasına, yüksek voltaj kaynaklı elektrik arızalarına, nemlenme veya tozlanma hasarlarına karşı sigorta güvencesi altına alma imkanı sağlıyor.

Galaxy akıllı telefon alımlarına ek olarak alınabilen Samsung Care+ Sigorta Paketi ve Samsung Care+ Ekran Koruma Sigortası olmak üzere iki farklı seçenekle sunuluyor. Kullanıcıların sigorta kapsamı dâhilindeki hasarlı telefonları Samsung yetkili servislerinde orijinal yedek parçalar kullanılarak, yetenekli ve alanında uzman teknisyenler tarafından onarılıyor.

Hasarlı telefonun onarımının mümkün olmaması durumunda ise sözleşme koşulları çerçevesinde değişim imkânı sunuluyor. Samsung Care+ kapsamındaki sigortalar satın alındığı günden itibaren bir yıl süresince Galaxy akıllı telefon için güvence sağlıyor. Hasar sürecinde gereksiz belge vb. talep edilmeden sigortalının talepleri hızlıca işleme alınıyor.

Samsung Care+ Ekran Koruma Sigortası sayesinde kullanıcılar akıllı telefonlarını ekran hasarlarına karşı sigorta güvencesi altına alırken Samsung Care+ Sigorta Paketi ile çok daha geniş kapsamlı sigorta teminatlarından faydalanabiliyor. Samsung Care+ Sigorta Paketi içerisinde, paketin satın alınma tarihinden itibaren bir yıl boyunca cihazın tüm aksamları kazaen meydana gelebilecek düşme, kırılma, sıvı teması, düzensiz elektrik-voltaj akımı, rutubet-nemlenme-tozlanma gibi risklere karşı sigorta güvencesi sağlanıyor.

- Kapsam dâhilindeki modeller

Samsung Care+ sigorta ürününün primleri, kullanıcıların satın almak istedikleri Galaxy akıllı telefon modeline bağlı olarak değişebiliyor. Müşteriler, Samsung Care+ sigorta ürünlerini Samsung Bayileri ve Samsung Online Mağaza’dan (shop.samsung.com.tr) Galaxy akıllı telefon ile birlikte satın alabiliyor.

Samsung Care+ sigorta ürünü kapsamında destek verilen Galaxy modellerine ulaşmak için "https://www.samsung.com/tr/offer/samsung-care-plus/" adresi ziyaret edebiliyor.

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