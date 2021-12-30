YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Samsung Galaxy A Serisi ile "Acayip İyi Rota: Kaz Dağları" dijital turu

Samsung Galaxy A Serisi ile "Acayip İyi Rota: Kaz Dağları" dijital turu

30.12.2021 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung Galaxy A Serisi ile "Acayip İyi Rota: Kaz Dağları" dijital turu

İSTANBUL (AA) - Samsung ve seyahat uygulaması Piri, imza attıkları iş birliği ile seyahat etmeyi sevenlerin Kaz Dağları’nın doğal güzelliklerini ve kültürel mirasını keşfedebilecekleri bir dijital tur hazırladı.

Samsung açıklamasına göre, iş birliği kapsamında, Piri ekibi Samsung Galaxy A72 ve A52 ile "Acayip İyi Rota: Kaz Dağları" isimli yeni bir sesli rehber hazırladı.

Rehberde seyahat tutkunlarını, Samsung Galaxy A Serisi'nin katkılarıyla hazırlanan, yeşiliyle büyüleyecek, oksijeniyle baş döndürecek, hikayeleriyle etkileyecek bir rota bekliyor. Çizer ve karikatürist Emrah Ablak'ın sesiyle hayat verdiği rehberde kullanıcıların tur boyunca telefon ekranlarında görecekleri fotoğraflar, Samsung'un fotoğraf elçileri Ahmet Erdem ve Taylan Çıdam tarafından Samsung'un Galaxy A72 ve Galaxy A52 akıllı telefonları ile çekildi. Rehber tüm Samsung kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuluyor. Piri uygulaması "http://piri.to/download" adresinden indirilebiliyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Omicron'da yeni belirti! El ve ayaklara dikkatOmicron'da yeni belirti! El ve ayaklara dikkat
Omicron paniği! 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecekOmicron paniği! 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek
Küçükçekmece’de iki grup arasında silahlı kavga çıktıKüçükçekmece’de iki grup arasında silahlı kavga çıktı

İstanbul Namaz Vakitleri 30 Aralık Perşembe

İmsak
06:50
Sabah
08:22
Öğle
13:11
İkindi
15:31
Akşam
17:51
Yatsı
19:18

İstanbul Nöbetçi Eczaneler30 Aralık Perşembe

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczane
Adalar
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Aslı Arnavutköy Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Gaziantep FK'de hedef, genç ve potansiyeli yüksek futbolcuları transfer etmek

Gaziantep FK'de hedef, genç ve potansiyeli yüksek futbolcuları transfer etmek

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Göztepe, Türkiye Kupası'nda yarın Samsunspor'u konuk edecek

Göztepe, Türkiye Kupası'nda yarın Samsunspor'u konuk edecek

İznik'te bir aracın duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

İznik'te bir aracın duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Konya'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 9'u tutuklandı

Konya'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 9'u tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.