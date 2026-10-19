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Samsung Galaxy F70 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Samsung, yeni akıllı telefonu Galaxy F70'i Hindistan’da resmen tanıttı. Telefon, geçen yılın Galaxy A17 modeliyle pek çok ortak özellik taşıyor.

Samsung Galaxy F70 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
Enes Çırtlık

Samsung, Galaxy F serisini yeni modellerle genişletmeye devam ediyor. Şirket, şubat ayında tanıttığı Galaxy F70e ve ağustos ayında piyasaya sürdüğü Galaxy F70 Pro’nun ardından F70 serisinin üçüncü üyesi Galaxy F70'i duyurdu. Geçen yılın Galaxy A17 modeliyle pek çok ortak özellik taşıyan model, serinin ortasında konumlanıyor.

Samsung Galaxy F70 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 1

SAMSUNG GALAXY F70'İN ÖZELLİKLERİ NELER?

Samsung Galaxy F70, 6,7 inç büyüklüğünde, FHD+ çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunan Super AMOLED ekranla geliyor. Corning Gorilla Glass Victus ile korunan ekranın damla çentikli bölümünde 13 MP çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor.

Samsung Galaxy F70 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 2

Telefonun arka tarafında ise optik görüntü sabitleme (OIS) desteğine sahip 50 MP ana kamera yer alıyor. Bu kameraya 5 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera eşlik ediyor.

Galaxy F70'in yazılım tarafında ise henüz netlik kazanmayan bir ayrıntı bulunuyor. Samsung Hindistan, telefonun kutudan hangi Android ve One UI sürümüyle çıkacağını resmî olarak doğrulamadı.

Samsung Galaxy F70 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 3

Hindistan merkezli bir e-ticaret şirketi üzerindeki ürün sayfası Android 15 işletim sistemine işaret ediyor. Bazı işaretler ise cihazın Android 16 tabanlı One UI 8.5 ile gelebileceğini gösteriyor. Kesin sürümün öğrenilmesi için Samsung’un resmi açıklaması bekleniyor.

Batarya tarafında 5.000 mAh kapasite sunan Galaxy F70, 25 W şarj desteğiyle geliyor. Ayrıca cihaz, IP54 koruma sınıfına sahip.

SAMSUNG GALAXY F70'İN FİYATI NE KADAR?

Samsung Galaxy F70, siyah ve mor olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle geliyor. Telefonun RAM ve depolama kapasitesine göre belirlenen Hindistan fiyatları ise şöyle:

  • 4 GB RAM + 128 GB depolama: 19.999 Hindistan rupisi (yaklaşık 210 dolar)
  • 6 GB RAM + 128 GB depolama: 22.999 Hindistan rupisi (yaklaşık 242 dolar)

Samsung Galaxy F70, Hindistan merkezli bir e-ticaret şirketinde listelenmiş durumda ve 20 Ekim’den itibaren satışa sunulacak.

Kaynak: GSMArena

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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