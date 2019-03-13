Samsung Galaxy M20 Unboxing

6.3 inch değerde Infinity V ekranı olan telefon, aynı zamanda hızlı şarj destekli tam 5000mAh pile sahip. Bu da tek şarj ile en az 2 gün boyunca rahatlıkla kullanılabileceği anlamına geliyor.
Ön tarafında çentik ekran tasarımı ve 8MP selfie kamerası bulunan telefon, arka tarafında da 13+5MP’den oluşan dual kamera sistemi ve parmak izi okuyucu sensöre sahip.
Daha fazla detayı, yakında hazırlayacağımız inceleme videosunda bulabileceksiniz.
[ İlgili videoyu izlemek için buraya tıklayınız] https://donanimgunlugu.com/samsung-galaxy-m20-kutu-acilis-videosu-202714)
Kayserili çoban bulmuştu! Dünyada bir ilk
Huzurlu bir hafta sonu adresi
İdeal göğüs ölçüsü belli oldu
Antalya'da denize girenlere uyarı: Temastan kaçının
Hakkında kehanetler bulunan Kahinler Şehri! Türkiye'de...
Korkunç! Gören inanamadı
Sosyal medyayı sallayan görüntü
Süpermarketlerin en tuhaf müşterileri
Bu 'yaratıcılık' karşısında şok olmamak mümkün değil
Anlamak güç! Pes dedirten ev ilanları...
Korku dolu anlar! Vatandaşlar deprem oluyor sandı
Hande Erçel zor günlerin ardından ilk defa konuştu
Bu fotoğraflardan sonra hiçbir şey size inandırıcı gelmeyecek
Bu ülkede hesap ödemiyorsunuz!
Okuyucu Yorumları 0 yorum