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Samsung Galaxy M20 Unboxing

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TEKNOLOJİ  | 13.03.2019 12:38 | Son Güncelleme

Bu videomuzda Samsung’un yeni akıllı telefonlarından Samsung Galaxy M20’nin kutu açılışını gerçekleştiriyoruz.

Samsung Galaxy M20 Unboxing

6.3 inch değerde Infinity V ekranı olan telefon, aynı zamanda hızlı şarj destekli tam 5000mAh pile sahip. Bu da tek şarj ile en az 2 gün boyunca rahatlıkla kullanılabileceği anlamına geliyor.

Ön tarafında çentik ekran tasarımı ve 8MP selfie kamerası bulunan telefon, arka tarafında da 13+5MP’den oluşan dual kamera sistemi ve parmak izi okuyucu sensöre sahip.

Daha fazla detayı, yakında hazırlayacağımız inceleme videosunda bulabileceksiniz.

[ İlgili videoyu izlemek için buraya tıklayınız] https://donanimgunlugu.com/samsung-galaxy-m20-kutu-acilis-videosu-202714)


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Anahtar Kelimeler:
samsung Galaxy M20

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