Samsung Galaxy M20 Unboxing

6.3 inch değerde Infinity V ekranı olan telefon, aynı zamanda hızlı şarj destekli tam 5000mAh pile sahip. Bu da tek şarj ile en az 2 gün boyunca rahatlıkla kullanılabileceği anlamına geliyor.

Ön tarafında çentik ekran tasarımı ve 8MP selfie kamerası bulunan telefon, arka tarafında da 13+5MP’den oluşan dual kamera sistemi ve parmak izi okuyucu sensöre sahip.

Daha fazla detayı, yakında hazırlayacağımız inceleme videosunda bulabileceksiniz.

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