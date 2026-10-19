Samsung Galaxy S27 serisi beklenenden erken gelebilir: Ancak önemli bir belirsizlik var

Samsung, Galaxy S26 serisini önceki nesillere göre daha geç piyasaya sürdü. Galaxy S24 serisi ocak ayının ortasında tanıtılıp aynı ayın sonunda satışa çıkarken Galaxy S25 serisi ocak ayının sonunda duyurulmuş ve şubat ayının başında piyasaya sürülmüştü. Galaxy S26 serisi ise ancak şubat ayının sonunda tanıtılmış ve mart ayının başında satışa sunulmuştu.

Bu gecikmenin, Samsung’un son anda Galaxy S26 Edge modelinden vazgeçerek Galaxy S26+ modeline yönelmesinden kaynaklandığı düşünülüyor.

GALAXY S27 SERİSİ ALIŞILMIŞ TAKVİME DÖNEBİLİR

Kore mikroblog platformu Naver’de paylaşım yapan Lanzuk’a göre Samsung, Galaxy S27 serisiyle birlikte yeniden ocak/şubat dönemindeki alışılmış takvime dönebilir. Henüz kesin bir tarih bulunmasa da yeni modellerin donanımıyla ilgili önemli kararların büyük bölümünün alındığı belirtiliyor.

GALAXY S27 PRO VE S27 ULTRA İÇİN BELLEK PLANLARI DEĞİŞEBİLİR

Galaxy S27 serisiyle ilgili en önemli belirsizliklerden biri bellek teknolojileri. Eylül ayında ortaya çıkan bilgilere göre Samsung, standart Galaxy S27 ve Galaxy S27+ modellerinde LPDDR5X RAM ve UFS 4.x depolama teknolojilerini kullanmaya karar vermişti.

Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra modellerinin ise daha yeni LPDDR6 RAM ve UFS 5 depolama teknolojilerine geçiş yapması bekleniyordu.

Ancak Lanzuk’un aktardığı son bilgilere göre bellek pazarının Samsung’un beklediğinden daha fazla hareketlenmesi, şirketin planlarını yeniden değerlendirmesine neden olmuş olabilir. Şirketin, Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra modellerinde de bellek yükseltmelerinden vazgeçip vazgeçmemeyi tartıştığı öne sürülüyor.

Bu teknolojiler arasındaki performans farkı ise oldukça dikkat çekici. UFS 5 standardı, UFS 4.1'e kıyasla iki kat performans sunuyor. Yeni standart, 10,8 GB/sn’ye kadar okuma ve 9,8 GB/sn’ye kadar yazma hızlarını desteklerken enerji verimliliğinde de UFS 4.1'e göre yüzde 40 iyileşme vadediyor.

Benzer şekilde LPDDR6, pin başına 10,6-14,4 Gbps’ye varan veri aktarım hızı sunacak. LPDDR5X teknolojisinde ise bu değer 8,5 Gbps seviyesinde bulunuyor.

Bu yükseltmeler Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra modellerine hissedilir performans iyileştirmeleri sağlayabilir, ancak parça maliyetlerini de artırabilir. Mevcut beklentiler Galaxy S27 serisinin daha pahalı olabileceğine işaret ederken fiyat artışının ne kadar olacağı belirsizliğini koruyor.

İŞLEMCİSİ DE SORU İŞARETİ

Öte yandan Galaxy S27 Ultra’nın işlemcisi konusunda da soru işaretleri bulunuyor. Qualcomm ısınma sorunu iddialarını reddetmiş olsa da Samsung'un Galaxy S27 Ultra'da Snapdragon veya Exynos işlemciden hangisini kullanmaya karar verdiğine ilişkin henüz bir haber bulunmuyor.

Kaynak: GSMArena