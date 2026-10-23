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Samsung Galaxy S27 Ultra ve S27 Pro'nun bataryaları görüntülendi! İşte beklenen kapasiteler

Samsung Galaxy S27 Ultra ve Galaxy S27 Pro'nun bataryaları, Safety Korea sertifikasyon veri tabanında görüntülendi. Daha önce sızdırılan ve Çin'in 3C sertifikasyonunda yer alan kapasite değerleri ise her iki telefonun da batarya kapasitesi açısından Galaxy S26 Ultra'yı geride bırakabileceğine işaret ediyor.

Samsung Galaxy S27 Ultra ve S27 Pro'nun bataryaları görüntülendi! İşte beklenen kapasiteler
Enes Çırtlık

Samsung Galaxy S27 Ultra ve Galaxy S27 Pro, daha önce çeşitli sertifikasyon kayıtlarında ortaya çıkmıştı. Şimdi ise iki modelin bataryaları, fotoğraflarıyla birlikte Safety Korea veri tabanında görüldü.

Samsung Galaxy S27 Ultra ve S27 Pro nun bataryaları görüntülendi! İşte beklenen kapasiteler 1

Sertifikasyon kayıtlarına göre Galaxy S27 Pro'nun bataryası EB-BS957CBY, Galaxy S27 Ultra'nın bataryası ise EB-BS958DBY model numarasını taşıyor. Bu numaralar, telefonların sırasıyla SM-S957 ve SM-S958 model kodlarıyla örtüşüyor. Her iki batarya da Çin'de Zhuhai CosMX Power tarafından üretiliyor. Ancak fotoğraflarda kapasite değerleri okunamıyor.

Samsung Galaxy S27 Ultra ve S27 Pro nun bataryaları görüntülendi! İşte beklenen kapasiteler 2

GALAXY S27 ULTRA VE S27 PRO'NUN BATARYA KAPASİTELERİ

Batarya kapasitelerine ilişkin ilk bilgiler temmuz ayında sızdırılmış, eylül ayında ise Çin'in 3C sertifikasyon kayıtlarıyla doğrulanmıştı.

Bu bilgilere göre Galaxy S27 Ultra'nın 5.534 mAh kapasitesine sahip bataryasının tipik kapasitesinin 5.700 mAh olması bekleniyor. Galaxy S27 Pro'nun ise 5.087 mAh kapasitesine sahip bataryasının 5.200 mAh tipik kapasite sunacağı tahmin ediliyor.

Samsung Galaxy S27 Ultra ve S27 Pro nun bataryaları görüntülendi! İşte beklenen kapasiteler 3

Her iki telefon da Galaxy S26 Ultra gibi 60 W kablolu şarj desteği için sertifikalandırılmış durumda.

Beklenen tipik kapasite değerlerinin doğru çıkması halinde Galaxy S27 Ultra, Galaxy S26 Ultra'nın 5.000 mAh kapasiteli bataryasına kıyasla 700 mAh, yani yüzde 14 daha yüksek kapasite sunacak. Daha küçük Galaxy S27 Pro bile aynı modele göre 200 mAh, yani yüzde 4 daha yüksek batarya kapasitesine sahip olacak.

Samsung, Ultra modellerinde yıllardır 5.000 mAh batarya kapasitesini koruyor. Şirketin daha önce 7.000 mAh kapasiteli bir prototipi test ettiği, ancak S Pen'i koruyabilmek için daha küçük bir bataryada karar kıldığı öne sürülüyor.

Galaxy S27 serisinin ne zaman tanıtılacağı ise henüz netleşmiş değil. Bununla birlikte yakın tarihli bir rapor, Samsung'un yeni serinin lansmanında alışılmış ocak/şubat takvimine geri dönebileceğini öne sürüyor.

Kaynak: GSMArena

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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