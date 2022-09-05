Samsung, IFA 2022'de daha akıllı bir yaşam ve sürdürülebilir bir gelecek için vizyonunu paylaştı

İSTANBUL (AA) - Avrupa'nın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA 2022'de kullanıcılara teknoloji ve inovasyon odağında tasarladığı en yeni ürünlerini tanıtan Samsung, daha özelleştirilmiş deneyimler için Akıllı ve Erişilebilir Ekosistemini öne çıkararak müşterilerin kendi dünyalarının kontrolünü ele almalarını sağlıyor.

Samsung açıklamasına göre, şirket, dünyanın önde gelen tüketici elektroniği fuarlarından Berlin'de gerçekleştirilen IFA 2022'de daha akıllı bir yaşam ve sürdürülebilir bir gelecek vizyonunu bir kez daha ortaya koydu.

IFA 2022 çerçevesinde bir basın toplantısı düzenleyen Samsung, ürün kategorilerinde bağlanabilirlik, kişiselleştirilebilirlik ve sürdürülebilirlik için yeni olasılıkların kilidini açan yenilenmiş SmartThings'in altını çizdi.

Samsung Electronics Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mert Gürsoy, Samsung'un IFA 2022'de sergilediği yenilikçi teknolojilerle ilgili değerlendirmede bulunarak, "Çevreyi korumak, daha sağlıklı yaşam tarzlarını desteklemek ve her günü daha eğlenceli hale getirmek için akıllı ve bağlantılı bir cihaz ekosistemi yaratıyoruz. Bunun yanında kişiselleştirmenin ön planda tutulduğu Bespoke gibi ürünlerimiz ile cihazların kullanım ömürlerini modüler bir yaklaşımla uzatıyoruz. Bunu destekler nitelikte ürünlerin dijital inverter garantisini 20 yıla kadar uzatarak tüketicilerin ürünlerini uzun yıllar sorunsuz ve güvenle kullanmalarına olanak sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ürünlerin geliştirilmesi sırasında sürdürülebilirlik esaslı üretim alışkanlıklarının tasarım süreçlerinin temelini oluşturduğunu belirten Gürsoy, bu noktada Samsung Mobil iş biriminin üretim sürecinde kullandığı atık balıkçı ağları sayesinde 2022 sonuna kadar 50 tona yakın atığın doğaya karışmasına engel olmayı hedeflediğini belirtti.

Yapay zeka ve bağlantılı teknolojiler ile enerji tüketiminde optimizasyon sağladıklarını vurgulayan Gürsoy, "Örneğin AI Eco Bubble çamaşır makineleri çamaşırların kirlilik seviyesini analiz ederek yüzde 74'e kadar deterjan tasarrufu sağlıyor." bilgisini verdi.

Mert Gürsoy, beyaz eşya sektöründe Samsung'un Türkiye'deki pozisyonuna ilişkin de şunları kaydetti:

"Geliştirdiğimiz üstün teknoloji ve pazara sunduğumuz yenilikçi modeller ile birlikte 4 kapılı buzdolabı ürünlerinde pazar payımız yüzde 69'a ulaştı. Aynı şekilde gardırop tipi buzdolaplarında ise pazar payımız geçen yılın aynı dönemine göre 37 puan artarak yüzde 61'e ulaştı. Çamaşır makineleri, yıkama kurutma segmentinde ise pazar payımızı bir önceki yıla göre geliştirerek yüzde 45'e taşıyarak pazar liderliğimizi pekiştirdik. Ayrıca Space Max teknolojisi sayesinde standart boyutu koruyarak 11 kilogram yıkama yapabilen çamaşır makinelerini pazara sunduk. Amacımız yeni geliştirdiğimiz bu teknoloji sayesinde kısa sürede 10 kilogral ve üzeri segmentte pazar liderliği elde etmek."

- SmartThings ile bağlantılı yaşam

Daha sürdürülebilir bir eğlence için ise Samsung, Wi-Fi yönlendiriciler gibi cihazlardan gelen ışık ve radyo frekanslarına maruz kalarak şarj olan SolarCell Remote'u tanıttı.

Samsung, bu tasarımla 7 yıl içinde 200 milyondan fazla pilin çöpe gitmesini engelleyebileceğini öngörüyor. Bu yıl Samsung, diğer üreticilerin de daha sürdürülebilir olabilmesi için bu tasarımın lisansını halka açıyor.

Samsung, SmartThings'i ürün kategorilerine entegre ederek kullanıcıların çevrelerini istedikleri gibi kontrol etmelerini ve dönüştürmelerini sağlayan benzersiz bir çoklu cihaz deneyimi yarattı.

SmartThings, tüketicilere Samsung cihazlarından ve halihazırda sahip olabilecekleri üçüncü taraf ürünlerinden en iyi şekilde yararlanmaları için güç veriyor ve bağlantı seçeneklerini basitleştiriyor.

- Televizyonda üst segment ürünler ve bağlanabilirlik ile gelen değişim

SmartThings ev içinde yaşamı kolaylaştırırken, televizyonlar da SmartThings'in ev içindeki kontrol rolünü artırıyor. Daha önce ortaya koyulan vizyon ile yüzde 100 bağlanabilir ürün gamına sahip olan Samsung televizyon kategorisinde dünyada 16 yıldır, Türkiye'de ise 6 yıldır liderliğini sürdürüyor. 2022 yılında ise toplam pazarda ilk 6 ay sonuçlarına göre yüzde 29,2 pazar payı ile bu liderliğini sürdürüyor.

Samsung TV'ler, tüketicilerin artan ihtiyaçlarını karşılamak için SmartThings ve ilişkili akıllı özelliklerinin yanında, tasarım ve görüntü kalitesi anlamında da çığır açmaya devam ediyor. Bu bağlamda IFA 2022 Fuarı'nda Nöral Quantum İşlemcili Neo QLED 8K TVler öne çıktı.

Türkiye pazarına bakıldığında üst seviye ürünlere tüketicilerin ilgisinin yoğun olduğu görülüyor. Büyük ekran kategorileri 75 inç ve üstü ile 55 inç ve üstü segmentleri sırasıyla yüzde 85 ve yüzde 22 büyüme kaydederken Samsung her iki kategoride yüzde 71 ve yüzde 40 pazar payları ile liderliğini sergiliyor.

Bunun yanında yine önemli bir pazar kategorisi olan ve üst seviye ürünleri tanımlayan 1.500 dolar ve üstü satış bedeline sahip ürünlere ilişkin pazarda yüzde 28 büyüme yaşanırken Samsung yüzde 67'lik pazar payı ile lider konumunda bulunuyor.

- Beyaz eşyada yeni bir yaklaşım: "Bespoke Home" konsepti

Samsung'un IFA 2022'de sergilediği, kişiselleştirilebilir tasarım özelliklerine sahip ve birbirleriyle bağlantılı "Bespoke Home" konsepti, 2022'de yeni ürün ve renk grubunu içerecek şekilde genişliyor.

Sezgisel özellikleriyle dikkati çeken yeni Bespoke serisindeki yapay zeka destekli çamaşır ve kurutma makineleri ile yapay zeka destekli fırın ve Infinite Line ürünlerinden oluşan yeni koleksiyon mutfak, çamaşır ve ev işleri için sürdürülebilir, akıllı ve tasarım odaklı üst düzey bir performans sunuyor.

Berlin'de sergilenen bir diğer Samsung teknolojisi olan "Home Hub" özelliği ise kullanıcıların yapay zeka destekli tüm ev aletlerini tek bir merkeze entegre etmesine imkan tanıyor. SmartThings Hub yazılımı, 2022 itibarıyla Samsung TV modellerine ve Family Hub buzdolaplarına da entegre edilecek.

- Tüketicilerin daha sürdürülebilir yaşamalarına yardımcı oluyor

Ayrıca tüketiciler kullanım alışkanlıklarını takip eden ve gerçek zamanlı veriler sağlayan SmartThings Energy'nin yardımıyla, nasıl enerji tükettiklerini anlamalarını kolaylaştıran eko-bilinçli kararlar alma özelliğine erişebiliyor.

2023'e kadar Samsung'un başlıca ev aletlerinin yüzde 100'ü Wi-Fi özellikli olacak. Ayrıca SmartThings Energy hizmetini sunarak tüketicilerin enerji kullanımını sürekli ve kolayca azaltmalarına olanak tanıyacak.

Samsung ayrıca okyanusa bağlı plastikleri yeniden kullanarak daha temiz bir çevreye katkıda bulunuyor. Şirket, Galaxy Z Flip4, Z Fold4 ve Buds2 Pro dahil olmak üzere mobil ürünlerde kullanılmak üzere yeni bir malzeme oluşturmak için atılan balık ağlarını yeniden tasarlıyor. 2022'nin sonunda Samsung, 50 tondan fazla plastiğin dünya okyanuslarına atılmasını önlenmesini hedefliyor.

Samsung ayrıca çeşitli ortaklıklar aracılığıyla Avrupa genelinde Net Zero evleri yaratmayı hedefliyor. Q CELLS ile şirket, güneş enerjisinden yararlanmanın yollarını araştırıyor. AB'nin önde gelen konut inverter markası SMA ile Samsung, SmartThings Energy'ye daha fazla güneş paneli bağlamayı amaçlıyor. Samsung ayrıca ABB gibi küresel bina, ev otomasyonu ve EV markalı şarj cihazı üreticileriyle iş birliği yapıyor.

- Sağlığınızı her yerde desteklemek mümkün

SmartThings hava kalitesi kontrolünden sağlıklı yemek pişirmeye, hatta ev hayvanlarının bakımına kadar evdeki herkesin sağlığının korunması için birçok yol sunuyor.

Samsung'un BioActive sensörü, kullanıcılara nerede olurlarsa olsunlar Galaxy giyilebilir ürünleri ile bedenlerini pek çok farklı açıdan tarayarak sağlıklarını bütüncül olarak gözlemleyebilmeleri için bilgiler iletiyor.

Kullanıcılar ayrıca uykularını takip ederek kendilerine özel uyku koçluğuna erişebiliyor. Bunun yanında SmartThings'le kullanıcılara, ister yatmadan önce kendine özel uyuma ortamı, ister gün içinde optimum TV izleme ortamı yaratmak için evdeki ışık, klima, televizyon gibi cihazları kendi tercihlerine göre ayarlayabilme olanağı sunuluyor.

Samsung yeni ürünlerle izleme ve gaming için de yeni imkanlar sunuyor. Kullanıcılara duvar boyu MICRO LED'den, büyük ekran Neo QLED 8K ve taşınabilir Freestyle'a kadar pek çok görüntüleme seçeneği sunuluyor.

Samsung'da oyuncular için de pek çok seçenek bulunuyor. Galaxy Z Fold4, cebe sığan bir cihazda ekran boyutunu ikiye katlayabiliyor, bu da mobil oyun için ideal bir seçim olmasını sağlıyor.

- Açık iş birlikleriyle daha iyi tecrübe

Samsung, teknoloji ve eğlence alanındaki en büyük isimlerle iş birliği yaptı. 2022 içinde Xbox Game Pass, NVIDIA GeForce Now, Google Stadia, Utomik ve Amazon Luna'yı (Sadece ABD) da içinde barındıran bulut oyunlarını keşfetmek ve oynamak için bir merkez görevi üstlenen Gaming Hub'ı duyurdu.

Samsung, ayrıca Galaxy akıllı telefonlar ve tabletlerde gelişmiş müzik deneyimi sunabilmek için Philips Hue ile de iş birliği yaptı.

Bu çerçevede Samsung, TikTok ile yeni bir iş birliği gerçekleştirdi. Samsung ve TikTok en etkileyici müzik üreticilerini bulmak ve onlara sundukları olanaklarla kariyerlerini oluşturmak için beraber çalışıyor.

