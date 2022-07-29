Samsung NEO QLED 8K, NFT yayıncılığında yeni bir deneyim sunuyor

İSTANBUL (AA) - Samsung, "2022 Neo QLED 8K" ekran serisi ile oturma odalarını sanat galerisine çeviriyor.

Samsung açıklamasına göre, Samsung'un Neo QLED 8K ekranları, blok zinciri tabanlı NFT sanatının görüntülenmesi ve NFT severler için erişilebilir hale getirilmesi için devrim niteliğinde bir hizmet sunuyor.

Sanatsal ifadeyle teknolojik gelişimi buluşturan Neo QLED 8K ekranlar, ekranları yalnızca yayınları yansıtan cihazlar olmaktan çıkararak, NFT sanatını sergilenebilir kılan birer araç haline getiriyor. 8K teknolojisi, istisnai görüntü kalitesinin ortaya koyduğu nüanslarda ortaya çıkarken, basit bir televizyon ekranı olarak görünen bu cihazı, sanatın ve teknolojinin bir arada var olabildiği bir mekana dönüştürüyor.

NFT sanatı, Neo QLED 8K ekranların üstün özellikleriyle daha yoğun bir biçimde vurgulanarak, her bir pikseldeki ayrıntılarla öne çıkan sanat eserlerinden oluşuyor. Bu nedenle dijital sanat eserlerine yatırım yapmak, Neo QLED ekranlar gibi destekleyici teknolojilere sahip cihazlar olmaksızın tek başına yeterli gelmiyor.

Neo QLED TV’nin sunduğu teknoloji, beklentilerin ötesinde görsel bütünlük sergiliyor. 8K serisi, birçok sinema salonunda ve HDR filmde olduğu gibi DCI-P3 renk ortamında yüzde 100 renk hacmi ortaya koyuyor. Bu teknoloji, gerçeğe yakın bir sanat galerisi deneyimi sunmak üzere en canlı renkleri, makine tabanlı yapay zekayı ve kuantum işlemciyi bir araya getiriyor.

Açıklamaya göre, dijital dünya, sürreel ve heyecan verici inovasyonlarla dolu. Dijital ve NFT (non-fungible token, nitelikli fikri tapu) kavramı ve bu kavramın popülerliği geçen birkaç yıl içinde dijital dünyada öne çıkarken, geleneksel ve kökleşmiş pratiklerin yeniden düşünülmesini sağlayarak bu alana yeni bir ışık tuttu.

Ancak bu eserleri sergilemek için kullanılan teknolojide henüz ciddi bir inovasyon gerçekleşmedi. Bu nedenle NFT sahiplerinin satın aldıkları sanat eserlerini sergileme konusunda sınırlı sayıda seçenek bulunuyor. Koleksiyonerlerin ve NFT severlerin sayısı arttıkça, NFT sanatının duygusunu, amacını ve değerini doğru bir biçimde yansıtabilen ekranlara veya TV teknolojilerine olan talep de artıyor.

NFT sanat eserleri, gelişmekte olan dijital sanatın ve sanatçıların ekonomik olarak desteklenmesi amacıyla satın alınıyor. Neo QLED ekranlar ise bu yüksek amaçla örtüşen bir biçimde, NFT ve geleneksel sanat arasındaki ayrımı azaltarak, NFT’leri binlerce kullanıcının oturma odasına taşımayı hedefliyor.

