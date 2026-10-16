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Samsung'un yeni amiral gemisinde 'milimetrik' değişiklik!

Samsung’un yakında piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy S27 Ultra modelinin, önceki modeliyle neredeyse aynı boyutlara sahip olacağı söyleniyor. Ancak bir sızıntı kaynağına göre, yeni amiral gemisi modelin ekran çerçeveleri Galaxy S26 Ultra’dan biraz daha kalın olabilir.

Samsung'un yeni amiral gemisinde 'milimetrik' değişiklik!
Enes Çırtlık

Samsung Galaxy S27 Ultra, selefi Galaxy S26'dan biraz daha kalın çerçevelere sahip olabilir.

1,15 MM'DEN 1,28 MM'YE

GSMArena'da yer alan habere göre, sızıntı kaynağı Ice Universe, Galaxy S27 Ultra’nın ekran çerçevelerinin 1,28 mm kalınlığında olacağını, mevcut S26 Ultra’da ise bu kalınlığın 1,15 mm olduğunu iddia ediyor.

Samsung un yeni amiral gemisinde milimetrik değişiklik! 1

Kaynak ayrıca, yakında piyasaya çıkacak amiral gemisinin arka kamera çıkıntısının, Galaxy S26 Ultra’daki 4,5 mm’den biraz daha kalın olacak şekilde 4,69 mm olacağını iddia ediyor.

Galaxy S27 Ultra’nın yeniden tasarlanmış bir arka kamera modülüne sahip olacağı söyleniyor. Bunun da aradaki farkı açıklayabileceği değerlendirilyor.

Samsung un yeni amiral gemisinde milimetrik değişiklik! 2

SAMSUNG GALAXY S27 ULTRA'NIN ÖZELLİKLERİ

Galaxy S27 Ultra'nın, 200 MP ana sensör, 50 MP ultra geniş açılı kamera ve 5x optik zoom özellikli bir başka 50 MP telefoto kameradan oluşan üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacağı tahmin ediliyor.

Samsung un yeni amiral gemisinde milimetrik değişiklik! 3

Sızıntılara göre, Samsung'un yakında çıkacak olan Ultra amiral gemisi, 163,76 x 78,25 x 7,97 mm boyutlarında olacak ve 218 gram ağırlığında olacak.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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