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Samsunlu şairden ’korona’ şiiri

SAMSUN HABERLERİ  | 18.03.2020 15:43 | Son Güncelleme

Samsunlu şair Hasan Sancak, korona virüsü tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı’nın uyulması gerektiğini duyurduğu 14 maddeyi şiire döktü.Samsun’da 64 yaşındaki şair Hasan Sancak korona virüsüne karşı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 14 önlemi yazdığı şiirle anlattı.Konuyla ilgili konuşan Hasan Sancak, “Son günlerde bütün dünyamızı ve Türkiye’mizi esir alan korona virüsüne karşı çok dikkatli olmalı, tedbire tedbir katmalıyız.

Samsunlu şairden ’korona’ şiiri

Samsunlu şair Hasan Sancak, korona virüsü tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı’nın uyulması gerektiğini duyurduğu 14 maddeyi şiire döktü.
Samsun’da 64 yaşındaki şair Hasan Sancak korona virüsüne karşı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 14 önlemi yazdığı şiirle anlattı.
Konuyla ilgili konuşan Hasan Sancak, “Son günlerde bütün dünyamızı ve Türkiye’mizi esir alan korona virüsüne karşı çok dikkatli olmalı, tedbire tedbir katmalıyız. Herkes üzerine düşen görevi titizlikle yerine getirmelidir. Kurallara uymalıyız. Hastalığın artması engellenmelidir. Paniğe kapılmamalıyız. Riskli bölgelerde dolaşmamalıyız. Sigara, içki, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıkları sona erdirmeliyiz. Sağlık Bakanlığı’ndan geliyoruz iddiası ile yaşlı vatandaşlarımızın evlerini soyan hırsızlara fırsat vermemeliyiz” dedi.
Sancak’ın yazdığı şiirdeki bazı mısralar şöyle:
"Elleri sık sık yıka-su ile sabun ile/20 saniye ovun-ortadan kalksın çile/Hastalık belirtisi-olandan üç dört adım/Mesafemiz olmalı-ölçülmelidir adım.
Öksürme ve hapşırma-anında ağız burun/Tek kullanımlık mendil-ile ört sözde durun/Bu mendil bulunmazsa-dirseğin iç kısmını/Kullanıp tedbir alın-zora sokma vatanı.
Sarılma tokalaşma-yakın temastan kaçın/Ağız burun el göze-dokunma n’olur kaçın/Yurt dışı seyahati -iptal et ya ertele/Köy belde ilçe iller-savrulmamalı yele.
Yurt dışından dönüşte-evde ilk 14 günü/Huzur ile geçirin-uymalıdır bütünü/Bulunulan ortamı-sık sık havalandırın/İhmal edilmemeli-uygula bugün yarın.
Kıyafetlerinizi-60-90°C/Normal deterjan kullan-gece yıkayın gece/Kapı kolu armatür-lavabo gibi bölüm/Su ve deterjan ile-her gün temizle gülüm.
Ellerde eldivenler-muhakkak olmalıdır/Sağlıklı nesillerle-ülkemiz dolmalıdır/Soğuk algınlığını-çeken yaşlı kronik/Hastalardan uzak dur-davranmalıyız atik.
Dışarı çıkar iken-maskeleri takalım/İnsanlara yaklaşma-işimize bakalım/Bardak çatal ve kaşık-havlu gibi kişisel/Eşyayı ortak tutma-sakın sürmemeli el.
Bol sıvı tüketmeli-dengeli beslenelim/Uyku düzenli olsun-hastalığı yenelim/İçte ateş öksürük-nefes darlığı varsa/ Maske tak hastaneye- başvur kalkmalı tasa.
Sağlık Bakanı Koca-ne diyorsa duyalım/Televizyonu seyret-dediğine uyalım/Sizlere şiir yazan-Vatan Şairi Hasan/Uyanık olmalıyız-olmamalıdır yatan."

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