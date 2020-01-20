Samsunspor, 31 yıl önceki kazada vefat eden teknik adam ve futbolcuları andı

Samsunspor’da anma günü gerçekleşti. Türk futbolunun en acı günlerinden birisi olarak tarihe geçen, 20 Ocak 1989 tarihinde yaşanan kazada Samsunspor Teknik Direktörü Nuri Asan, futbolculardan Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomiç ve otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetmişti. Bundan 31 yıl önce yaşanan olayın Samsun’a verdiği acı geçen zamana rağmen hala ilk günkü kadar hissediliyor. Malatya deplasmanına gitmek için yola çıkan kafile, Havza’da kamyonla çarpışması sonucunda uçuruma yuvarlanmıştı.

ARİ VE KIRANKÖY MEZARLIĞI'NDA ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Samsunspor, kazanın 31. yıl dönümünde elim kazayı hatırlatmak için Asri Mezarlığı ve Kıranköy Mezarlığı’nda anma töreni düzenledi. Teknik Direktör Nuri Asan’ın Asri Mezarlığı’ndaki kabri başına çelenk koyuldu ve dua edildi. Aynı mezarlıkta bulunan ve kazada yaralanıp yıllar sonra vefat eden menajer Yüksel Özan’ın da kabri başında dua yapıldı.

Samsunspor Genel Sekreteri Haluk Tan yaptığı konuşmada, "Aynı acıyı 31 yıldır yaşıyoruz. 31 yıldır kazanın anıtının yapılmamasını eksiklik olarak görüyorum. İnşallah en kısa sürede anıtın yapımı tamamlanır. Kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralı kurtulanlara da uzun ömürler diliyorum" dedi.