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Samsunspor'a 2-0 mağlup olan Kayserispor'dan maçın ardından olay yaratacak açıklama: TFF'ye ilk ve son çağrımızdır!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.01.2024 20:42 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Samsunspor'a 2-0 mağlup olan Kayserispor'dan karşılaşmanın ardından çok sert bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'a 2-0 mağlup olan Kayserispor'dan mücadelenin ardından çok sert bir açıklama geldi.

ÇOK SERT PAYLAŞIM

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Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'sabrımız bitmiştir' ifadelerini kullandı.

İŞTE O AÇIKLAMA

mmömmö

"MHK ve TFF ye ilk ve son çağrımızdır, Kayserispor camiası aleyhine yapılan hakem hataları artık çizmeyi aşmıştır. Sabır ve metanetimiz bitmiştir, ya federasyon yönetimi yarın toplanıp önlem alır ya da bundan sonra olacaklardan camiamız ve kulübümüz sorumlu değildir."

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