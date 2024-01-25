Samsunspor'a 2-0 mağlup olan Kayserispor'dan maçın ardından olay yaratacak açıklama: TFF'ye ilk ve son çağrımızdır!

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'a 2-0 mağlup olan Kayserispor'dan mücadelenin ardından çok sert bir açıklama geldi.

ÇOK SERT PAYLAŞIM

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'sabrımız bitmiştir' ifadelerini kullandı.

İŞTE O AÇIKLAMA

"MHK ve TFF ye ilk ve son çağrımızdır, Kayserispor camiası aleyhine yapılan hakem hataları artık çizmeyi aşmıştır. Sabır ve metanetimiz bitmiştir, ya federasyon yönetimi yarın toplanıp önlem alır ya da bundan sonra olacaklardan camiamız ve kulübümüz sorumlu değildir."





