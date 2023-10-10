Samsunspor'a iki dönem transfer yasağı getirildi!

Süper Lig’e 11 yıl aradan sonra yükselen Samsunspor, oynadığı 7 maçta 1 puan toplayarak 30 yıl mücadele ettiği Süper Lig’de en kötü sezon başlangıcına imza atmıştı. Karadeniz ekibine bir darbe de UEFA'dan geldi.

ÖNCE KADRO DIŞI BIRAKILDI DAHA SONRA SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

2023 yılında sağ kanat oyuncusu Avrydas Novikovas ile yollarını ayıran Samsunspor, tecrübeli oyuncuyu ilk önce kadro dışı bırakmış sonrasında da sözleşmesini feshetmişti.

"NEDEN KADRO DIŞI KALDIĞIMI SORDUĞUMDA HERKES GÜLMEYE BAŞLIYORDU"

Takımdan ayrıldıktan sonra açıklamalar yapan Novikovas, "Her şey iyi gidiyordu. İzin gününde bir mektup aldım. Mektupta takım arkadaşlarımla iyi geçinemediğim, antrenmanlarda iyi bir performans sergilemediğim ve koçu dinlemediğim yazıyordu. Mektup yanlış kişiye gönderildi sandım. Boldrin ve beni 30 gün kadro dışı bıraktılar. demişti.

"İKİ DÖNEM BANA YASAK GELSİN YA, NE OLACAK?"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Novikovas davasından dolayı FIFA bize ceza verdi. Haklı olan biziz. Davayı CAS’a taşıdık. Kazanırsak yasak olmayacak. Yasak gelebilir. İki dönem bana yasak gelsin ya, ne olacak? Zaten ben 2-3 yıllık kontratlara imza atıyorum, iyi bir kadro kuruyorum. Gerekeni yaptık, bu kurduğum kadro beni 2-3 yıl götürür" demişti.

