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Samsunspor Altınordu maçı saat kaçta, ne zaman? Samsunspor Altınordu maçı hangi kanaldan yayınlanacak?

22.05.2021 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolseverler heyecanla Samsunspor Altınordu maçına odaklandı. Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında Samsunspor sahasında Altınordu'yu konuk ediyor. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı maç Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak. Uğurlu’nun yardımcılıklarını ise Serkan Çimen ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Peki Samsunspor Altınordu maçı saat kaçta, ne zaman? Samsunspor Altınordu maçı hangi kanaldan yayınlanacak? İşte yanıtı...

Samsunspor Altınordu maçı saat kaçta, ne zaman? Samsunspor Altınordu maçı hangi kanaldan yayınlanacak?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında Samsunspor sahasında Altınordu'yu konuk edecek. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı maçın saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Peki Samsunspor Altınordu maçı saat kaçta, ne zaman?

SAMSUNSPOR ALTINORDU MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN? SAMSUNSPOR ALTINORDU MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Spor Toto 1. Lig play-off'ta heyecan son sürat devam ediyor. Yarı finalin ilk maçında Y.Samsunspor'u 1-0 yenmiş olan Altınordu, rövanş maçında rakibiyle Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşılaşacak. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği önemli maç, saat bugün 21.00'de başlayacak. Bu sezon ilk defa play-off'ta mücadele eden Altınordu, 1969-1970'ten bu yana Süper Lig'den uzakta. İzmir ekibi galibiyet, beraberlik ya da 1-0'lık yenilginin haricinde alacağı tek farklı mağlubiyetlerle bile final vizesini almış olacak.

Samsunspor, 90 dakikada eğer 1-0 üstünlük kurarsa, uzatma dakikaları oynanacak. Ek sürede de skor değişmezse bu defa seri penaltılar finalisti belirlemiş olacak. Karadeniz temsilcisi takım, 2 farklı galibiyetlerde finale kalacak. Samsunspor ile Altınordu'nun karşılaşacağı maç saat 21.00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak. Oldukça önemli olan ve futbolseverler tarafından heyecanla beklenen müsabaka TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

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Samsunspor
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