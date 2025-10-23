Samsunspor, Avrupa'da tarih yazıyor! Şimdi de Dinamo Kiev'i dize getirdiler...

UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında temsilcimiz Samsunspor, sahasında Dinamo Kiev'i konuk etti. Turnuvaya Legia Varşova karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle mükemmel bir başlangıç yapan kırmızı-beyazlılar, Thomas Reis yönetiminde üst üste ikinci galibiyetini elde ederek müthiş bir başlangıca imza attı.

2 MAÇTA 2 GALİBİYET

UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı iki maçtan da 2 galibiyetle ayrılan Samsunspor büyük bir başarıya imza attı. Dinamo Kiev'i de 3-0'lık skorla geçen Samsunspor müthiş bir performans ortaya koydu.

SAMSUNSPOR'DA 3 EKSİK

Samsunspor'da sakatlıkları bulunan Ntcham, Ebrima Ceesay ve Bedirhan Çetin, Dinamo Kiev karşısında forma giyemedi.

UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın da kadroda bulunmadı.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Samsunsporlu taraftarlar, Dinamo Kiev ile oynadığı müsabakada takımlarını yalnız bırakmadı.

Kırmızı-beyazlı taraftarlar, maçın yapıldığı Yeni 19 Mayıs Stadı'nı büyük oranda doldurarak takımlarına destek verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da maçı statta takip etti.

Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'in futbolcuları, seremoniye Ukrayna bayraklarıyla çıktı.