Gözaltında bulunan Ahmet Çakar hastaneye kaldırıldı!

Bahis ve şike soruşturması kapsamında gözaltına alınana eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...

Gözaltında bulunan Ahmet Çakar hastaneye kaldırıldı!
Berker İşleyen

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca futbolda bahis soruşturması kapsamında yapılan operasyonda çok sayıda futbolcu, bazı kulüp yöneticileri ve yorumcu gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan isimlerden eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar sağlık kontrolü sırasında "Niçin gözaltına alındınız?" sorusunu "Bilmiyorum" diyerek yanıtlamıştı.

İYİ HİSSETMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Gözaltında bulunan Ahmet Çakar hastaneye kaldırıldı! 1

Gözaltında bulunan Çakar, kendisini iyi hissetmediğini söyledi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Gözaltında bulunan Ahmet Çakar hastaneye kaldırıldı! 2

Yeniçağ'ın haberine göre; Yaşanan durumun ardından deneyimli futbol adamı, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

