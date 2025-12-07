Gözaltında bulunan Ahmet Çakar hastaneye kaldırıldı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca futbolda bahis soruşturması kapsamında yapılan operasyonda çok sayıda futbolcu, bazı kulüp yöneticileri ve yorumcu gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan isimlerden eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar sağlık kontrolü sırasında "Niçin gözaltına alındınız?" sorusunu "Bilmiyorum" diyerek yanıtlamıştı.

İYİ HİSSETMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Gözaltında bulunan Çakar, kendisini iyi hissetmediğini söyledi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yeniçağ'ın haberine göre; Yaşanan durumun ardından deneyimli futbol adamı, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.