Samsunspor Başkan Yardımcısı Serkan Kaya’nın adı kullanılarak dolandırıcılık girişimi yapıldı! Savcılık resmen deverede...

Samsunspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi Serkan Kaya’nın adı kullanılarak, bazı firmalar ve iş insanlarıyla “loca satışı” veya “sponsorluk vaadi” altında dolandırıcılık girişimlerinde bulunulması üzerine Samsunspor resmen harekete geçti.

Burak Kavuncu

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un Başkan Yardımcısı Serkan Kaya’nın adını kullanarak dolandırıcılık girişiminde bulunuldu.

Son günlerde Samsunspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi Serkan Kaya’nın adı kullanılarak, bazı firmalar ve iş insanlarıyla “loca satışı” veya “sponsorluk vaadi” altında dolandırıcılık girişimlerinde bulunulduğu tespit edildi.

Sahte hesaplar üzerinden yapılan bu girişimlerde, dolandırıcılar Serkan Kaya’nın fotoğrafını ve ismini kullanarak kişilerle WhatsApp üzerinden iletişime geçti ve binlerce dolar tutarında sahte ödeme taleplerinde bulundu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Konu üzerine Samsunspor Kulübü, resmi sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaparak kamuoyunu uyardı. Açıklamada, kulüp yöneticilerinin veya çalışanlarının hiçbir şekilde şahıslar üzerinden para talebinde bulunmadığı vurgulandı ve bu tür girişimlerle karşılaşılması halinde emniyet birimlerine bilgi verilmesi istendi.

Olayın yalnızca Samsunspor’la sınırlı kalmadığı, aynı numara üzerinden Trabzonspor Kulübü’ne yönelik benzer bir girişimin de gerçekleştirildiği öğrenildi. Bu durum, dolandırıcıların organize bir şekilde hareket ettiğini ve farklı kulüpleri hedef aldığını ortaya koydu.

BAŞKAN YARDIMCISI SERKAN KAYA DUYURDU...

Konuya ilişkin açıklama yapan Serkan Kaya, şunları söyledi:

“Adımı ve görevimi kullanarak yapılan bu tür dolandırıcılık girişimleri sadece beni değil, kulübümüzün ve camiamızın itibarını hedef alıyor. Gerekli yasal süreci başlattık. Kamuoyunun ve firmaların bu tür mesajlara kesinlikle itibar etmemesini rica ediyorum.”

Samsunspor Kulübü Hukuk Departmanı, bu tür yasa dışı girişimlere karşı resmî suç duyurusunda bulunulduğunu ve sürecin Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütüldüğünü açıkladı.

SAVCILIĞA SUNULAN GÖRSEL ORTAYA ÇIKTI

Samsunspor kulübü Savcılığa başvurusunda bu whatsapp mesajını kanıt olarak gösterdi.

