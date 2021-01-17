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Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

17.01.2021 19:24 | Son Güncelleme:
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Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda “Samsun’da kalite bu kadarmış!” sözleriyle taraftarın tepkisini çekti.Kullanıcı adı “Enes, @T.” olan bir Samsunspor taraftarı Yüksel Yıldırım’ı etiketleyerek “Lukaku’yu getirir zevk için Nadir’in yedeği yaparsın ama sen bilirsin başkan :d” ifadelerini kullandı.Bunu gören Yüksel Yıldırım mesajın fotoğrafını alıntılayarak “aptalca mesajlardan” yorulduğunu ifade etti.

Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda “Samsun’da kalite bu kadarmış!” sözleriyle taraftarın tepkisini çekti.
Kullanıcı adı “Enes, @T.” olan bir Samsunspor taraftarı Yüksel Yıldırım’ı etiketleyerek “Lukaku’yu getirir zevk için Nadir’in yedeği yaparsın ama sen bilirsin başkan :d” ifadelerini kullandı.
Bunu gören Yüksel Yıldırım mesajın fotoğrafını alıntılayarak “aptalca mesajlardan” yorulduğunu ifade etti. “Biraz ciddi olun lütfen arkadaşlar. Beni yormaya başladınız bu gereksiz aptalca mesajlarınızla. Gidin başkaları ile uğraşsanıza. Bu ne terbiyesizlik. Artık sizleri ciddiye almıyorum, cevapta yazmıyorum. Diyalog yok, monolog var! Sözün bittiği yer! Samsun’da kalite bu kadarmış!” diyen Yıldırım’a tepkiler gecikmedi.

Taraftardan Yıldırım’a kırmızı kart
Taraftarlar Yıldırım’ı kullandığı dil ve “Samsun’da kalite bu kadarmış!” sözleriyle eleştirdi. Okları üzerine çeken Yıldırım’a taraftar kırmızı kartını gösterdi.
Kullanıcı adı “Sadik T.” olan bir kişi Yıldırım’ın gündem olmaya çalıştığını savunarak, ”Bir yerlerde gündem olmak için Samsun’un kalitesini malzeme yapmak sizin nasıl bir karakter sahibi olduğunuzu ortaya çıkarmıştır. Daha önceki Samsunspor başkanları bu tarz polemiklere neden gerek duymadılar çünkü gerçek Samsunlu olduklarından” dedi.
Kullanıcı adı “Emre, @E.” olan bir kişi Yıldırım’ın özür dilemesini isteyerek, “Başkanım kalite falan derken burada tüm taraftara laf yerleştiriyorsunuz. Güzel bir açıklamayla Samsunspor taraftarından özür dilemelisiniz. Size ters cevap verenlerin Samsun’la ilişkisi bile olmadığına eminim. Ama sizi seven binlerce taraftara ’kalitesiz’ demeniz olmadı” ifadelerine yer verdi.
Kullanıcı adı “B.Ç., @B.” olan bir kişi ise, “Başkanım ’Samsun’da kalite bu kadarmış’ cümlesine katılmıyorum. Lütfen genelleme yapmayınız. O zaman siz de binlerce kişi güzel mesajlar yazıyor, güzel twetlere cevap verin. Samsun kalitenin tek adresidir!” sözleriyle tepki gösterdi.
“Bir kişi için tüm Samsun’u etiketlemek de çok kaliteli bir davranış olmasa gerek”, "Hiç yakışmadı başkanım. 1 kişi için tüm Samsun ’u hedef göstermek”, "’Samsun’da kalite bu kadarmış’ sözünü söyleyecek cesareti nereden alıyorsunuz? Kişilerle olan sorununuzu kişilerle çözün. Samsun’un kalitesini tarih ölçmüştür zaten. Kullandığınız kelimeleri seçerek kullanınız” şeklinde cevap verenler de oldu.

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