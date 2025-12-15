SPOR

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım anlaşmayı gece 4'te açıkladı!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, gece 4 sularında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Samsunspor camiasına müjdeli haberi verdi. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Samsunspor'un Süper Lig'de konuk ettiği Başakşehir'e 2-0 yenilmesinin ardından Başkan Yüksel Yıldırım'dan gece geç saatlerde dikkat çeken bir paylaşım geldi.

YÜKSEL YILDIRIM MÜJDEYİ VERDİ

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım anlaşmayı gece 4 te açıkladı! 1

Gece 4 sularında paylaşım yapan Başkan Yüksel Yıldırım, teknik direktör Thomas Reis ile 2 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaştıklarını belirtti. Başkan, Reis ile devre arasında yeni sözleşme imzalanacağını aktardı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Sevgili Samsunspor Camiasına El Salvador dan sesleniyorum:

Bugün maçı otel odamda iş arkadaşlarım ile birlikte seyrettik ve sizler gibi kahroldum.

Camiamızın müsterih olmasını istiyorum. Bana güvenin. Bu takımı Şampiyonlar Liginde almadım ama Şampiyonlar Liginde oynarken birlikte destekleyeceğimizin garantisini veriyorum.

Bu takımın başarısı için ne gerekiyorsa gerekenler imkanlar çerçevesinde yapılacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın!

Thomas Reis Hocamızla sözleşmesi 2 yıl daha uzatılması konusunda anlaşmaya vardık. Devre arası yeni sözleşmesi karşılıklı imzalanacaktır. Kendisi ile kulübümüzün ileriki hedefleri ve yeni transferlerimiz konusunda mutabık kaldık. Adım adım her şeyi çözeceğiz. Başarının bir günde gelmeyeceğini bizlere kendisi söyledi. Adım adım hedeflerimize emin adımlarla gideceğiz.

Lütfen rahat olun ve oyuncular üzerinde gereksiz baskı yaratmayın. Bu takım devre arasına kadar gerekeni yapacağına hiç kuşkum yok. Birlikte başaracağız. Birlikte biz bir aileyiz.

Şimdi Hedef Mainz maçı. Latin Amerika'daki iş programımı değiştirdim. Takımımızla birlikte olmak için El Salvador'dan çarşamba sabahı Frankfurt, Almanya'ya uçacağım. Mainz maçı öncesi tüm takımla kenetlenip gerekli uyarıları yaparak takıma bir motivasyon toplantısı yapmayı planlıyorum. Ayrıca bu maçta galip gelip ilk 8'de kupaya devam etmek için de takıma özel bir prim açıklayacağım.

Canlı Skor
En Çok Aranan Haberler

