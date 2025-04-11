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  4. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan maç sonu açıklama! "Buz gibi golümüzü iptal ettiler"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan maç sonu açıklama! "Buz gibi golümüzü iptal ettiler"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
11.04.2025 23:33
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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray ile oynanan maçın ardından iptal edilen gol pozisyonuna sert tepki göstererek, "Buz gibi golümüzü iptal ettiler" dedi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan maç sonu açıklama! "Buz gibi golümüzü iptal ettiler"

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Samsunspor, sahasında Galatasaray’a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galatasaray’a karşı istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirten Yıldırım, "Ne yaptıysak Galatasaray’ı yenecek oyunu sergileyemedik. Bize göre iptal edilen gol kesinlikle ofsayt değildi. Nasıl bir çizgi çektiler anlamadık. Buldular bir sebep, buz gibi golümüzü iptal ettiler" diye konuştu.

"SAMSUNSPOR’UN GÜCÜ BU KADAR"

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Maçın genel değerlendirmesini de yapan Yıldırım, "Çok istedik ama yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Galatasaray bir karambolde gol buldu ve ilk yarı böyle bitti. İkinci yarının hemen başında da gol yedik" ifadelerini kullandı.

Takımın mevcut durumuna da değinen Başkan Yıldırım, "Samsunspor’un gücü bu kadar. Hayal edemeyeceğimiz bir noktadayız, ligde üçüncüyüz. Ancak kadromuz çok dar. Üç oyuncumuz sakat, onların yerini doldurmaya çalıştık ama olmadı. Ligin sonuna kadar Avrupa hedefimizi kovalayacağız" açıklamasında bulundu.

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Samsunspor
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