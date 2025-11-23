Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan olay açıklama! ''Ölüm tehditleri alıyorum''

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Beşiktaş maçı öncesi sürpriz açıklamalar geldi. Yıldırım'ın yarın maça gelecek misiniz sorusuna verdiği ''Ürpertici şeyler var. Ölüm tehditleri bile almaya başladım. Emniyete gönderdim, TFF'yi, bütün herkesi ayağa kaldırdım.'' açıklamaları gündem oldu.

''BENİ KURŞUNLUYORLAR!''

Ekol Tv'ye konuşan Yüksel Yıldırım, "Ben babayiğit bir adamım, dürüstüm, hiç yamuğum da olmaz, kıvırmam. İnsanlar karşımda dürüstçe davransın, dürüstçe beni eleştirsin! Adam bugün video gönderiyor, beni kurşunluyorlar! Adam altına yazmış, "Beşiktaş başkanı ailemi korusun, ben işi bitireyim." diyor. Emniyete gönderdim." dedi.

'' BEŞİKTAŞ'A DÜŞMANLIĞIM...''

Yüksel Yıldırım, "Hiç yamuğum olmaz ama söylediğim laflar arasından cımbızla alıyorlar ve beni hedef yapıyorlar. Ondan sonra binlerce kişi beni tehdit ediyor. Yakıştıramıyorum Beşiktaş'a. Beşiktaş'a hiçbir kötülüğüm yok. Nedir bu? Beni Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a düşman yaptılar. Yok öyle bir şey, yalan! Karşıma çıksınlar konuşalım. Benim Beşiktaş'a düşmanlığım yok. Ne kadar düzgün olduğumu herkes biliyor ama yeter artık!" dedi.

''BENİ FENERBAHÇE'YE, BEŞİKTAŞ’A DÜŞMAN YAPTILAR."

''HEP BUNLARI MI SEYREDECEĞİZ BİZ?''

Yüksel Yıldırım, "Benim gibi böyle tertemiz bir iş adamı gelmiş, Türk futboluna kendi cebinden milyonlarca dolarını harcarken, ben düzgün, efendi bir şekilde yayına çıktım. Hiçbir Beşiktaş'a sataşma yapmamışım, sadece iddiamı söylemişim. Artık Türkiye'de futbolu değiştirmeye ben vaktimi, paramı, sağlığımı koyuyorum. Bırakın da yapalım artık. Hep bunları mı seyredeceğiz biz? Hiçbir Beşiktaş taraftarı, benim canlı yayında söylediklerimi, kelime kelime söylediklerim orada. Uzun uzun ne söylediğim var. Hiçbir şekilde Beşiktaş'a sallama, sataşma yok. Beşiktaş ile yarın çok önemli maça çıkacağız. Tabii ki Beşiktaş maçını konuşacağım. Siz bana soru soruyorsunuz, ben de en mantıklı cevapları veriyorum. Benim gibi kimse dik durmuyor, düzgün konuşmuyor kamera karşısında." dedi.

''ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORUM''

"Yarın Beşiktaş maçına gidecek misiniz?"

Yüksel Yıldırım: "Sence gitmem gerekir mi, gereksiz mi? Ürpertici şeyler var. Ölüm tehditleri bile almaya başladım. Emniyete gönderdim, TFF'yi, bütün herkesi ayağa kaldırdım."