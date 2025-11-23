SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan olay açıklama! ''Ölüm tehditleri alıyorum''

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan bugün oynanacak Beşiktaş maçı öncesi önemli açıklamalar geldi. Ekol Tv'ye konuşan Yıldırım'ın ''Ölüm tehditleri bile almaya başladım'' sözleri geceye damga vurdu. İşte Yüksel Yıldırım'ın röportajından öne çıkan detaylar...

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan olay açıklama! ''Ölüm tehditleri alıyorum''
Burak Kavuncu

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Beşiktaş maçı öncesi sürpriz açıklamalar geldi. Yıldırım'ın yarın maça gelecek misiniz sorusuna verdiği ''Ürpertici şeyler var. Ölüm tehditleri bile almaya başladım. Emniyete gönderdim, TFF'yi, bütün herkesi ayağa kaldırdım.'' açıklamaları gündem oldu.

''BENİ KURŞUNLUYORLAR!''

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım dan olay açıklama! Ölüm tehditleri alıyorum 1

Ekol Tv'ye konuşan Yüksel Yıldırım, "Ben babayiğit bir adamım, dürüstüm, hiç yamuğum da olmaz, kıvırmam. İnsanlar karşımda dürüstçe davransın, dürüstçe beni eleştirsin! Adam bugün video gönderiyor, beni kurşunluyorlar! Adam altına yazmış, "Beşiktaş başkanı ailemi korusun, ben işi bitireyim." diyor. Emniyete gönderdim." dedi.

'' BEŞİKTAŞ'A DÜŞMANLIĞIM...''

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım dan olay açıklama! Ölüm tehditleri alıyorum 2

Yüksel Yıldırım, "Hiç yamuğum olmaz ama söylediğim laflar arasından cımbızla alıyorlar ve beni hedef yapıyorlar. Ondan sonra binlerce kişi beni tehdit ediyor. Yakıştıramıyorum Beşiktaş'a. Beşiktaş'a hiçbir kötülüğüm yok. Nedir bu? Beni Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a düşman yaptılar. Yok öyle bir şey, yalan! Karşıma çıksınlar konuşalım. Benim Beşiktaş'a düşmanlığım yok. Ne kadar düzgün olduğumu herkes biliyor ama yeter artık!" dedi.

''BENİ FENERBAHÇE'YE, BEŞİKTAŞ’A DÜŞMAN YAPTILAR."

Yüksel Yıldırım, "Beşiktaş medyası beni hedef gösteriyor. Ondan sonra binlerce kişi beni tehdit ediyor. Benim Beşiktaş’a hiçbir kötülüğüm yok. Beni Fenerbahçe'ye, Beşiktaş’a düşman yaptılar." diye konuştu.

''HEP BUNLARI MI SEYREDECEĞİZ BİZ?''

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım dan olay açıklama! Ölüm tehditleri alıyorum 3

Yüksel Yıldırım, "Benim gibi böyle tertemiz bir iş adamı gelmiş, Türk futboluna kendi cebinden milyonlarca dolarını harcarken, ben düzgün, efendi bir şekilde yayına çıktım. Hiçbir Beşiktaş'a sataşma yapmamışım, sadece iddiamı söylemişim. Artık Türkiye'de futbolu değiştirmeye ben vaktimi, paramı, sağlığımı koyuyorum. Bırakın da yapalım artık. Hep bunları mı seyredeceğiz biz? Hiçbir Beşiktaş taraftarı, benim canlı yayında söylediklerimi, kelime kelime söylediklerim orada. Uzun uzun ne söylediğim var. Hiçbir şekilde Beşiktaş'a sallama, sataşma yok. Beşiktaş ile yarın çok önemli maça çıkacağız. Tabii ki Beşiktaş maçını konuşacağım. Siz bana soru soruyorsunuz, ben de en mantıklı cevapları veriyorum. Benim gibi kimse dik durmuyor, düzgün konuşmuyor kamera karşısında." dedi.

''ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORUM''

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım dan olay açıklama! Ölüm tehditleri alıyorum 4

"Yarın Beşiktaş maçına gidecek misiniz?"

Yüksel Yıldırım: "Sence gitmem gerekir mi, gereksiz mi? Ürpertici şeyler var. Ölüm tehditleri bile almaya başladım. Emniyete gönderdim, TFF'yi, bütün herkesi ayağa kaldırdım."

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor
-
Fenerbahçe Fenerbahçe
17:00
Beşiktaş Beşiktaş
-
Samsunspor Samsunspor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Volkan Demirel: ''G.Saray rakibimiz değil''Volkan Demirel: ''G.Saray rakibimiz değil''
Okan Buruk düşünceli! Derbi öncesi şok üstüne şok! Okan Buruk düşünceli! Derbi öncesi şok üstüne şok!
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Samsunspor son dakika beşiktaş fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Saç modelleri ele veriyor! Yeni tehlike: 'Tas kafa' çeteler...

Saç modelleri ele veriyor! Yeni tehlike: 'Tas kafa' çeteler...

Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Arjantin Milli Takımı'ndan Türkiye'ye transfer!

Arjantin Milli Takımı'ndan Türkiye'ye transfer!

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.