Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy gözaltına alınmıştı! Evinde çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması genişleyerek devam ediyor. Yeni dalga opersayonlar da kısa sürede gündemin en üst sıralarına tırmandı.

ÇOK SAYIDA İSİM İÇİN GÖZALTI KARARI

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul ili başta olmak İzmir, Denizli, Muğla dahil 4 ilde "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak ve Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarını işlediği değerlendirilen 26 şüpheliye yönelik gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyon kapsamında şüphelilerden 23'ü gözaltına alındı.

CEYDA ERSOY DA GÖZALTINA ALINDI

Yeni dalga operasyonun dikkat çeken isimlerinden biri ise kamuoyunda 'Ciciş kardeşler' olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Ceyda Ersoy oldu.

Ceyda Ersoy uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

EVİNDE UYUŞTURUCU HAP VE KOKAİN BULUNDU

Öte yandan Ceyda Ersoy ile ilgili yeni detaylar da gündeme geldi. Yeni Şafak'tan Burak Doğan'ın haberine göre Narkotik ekipleri Ceyda Ersoy'un evinde arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramada, çok sayıda uyuşturucu ve uyarıcı madde hap, kokain ele geçirildi.