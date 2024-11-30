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Samsunspor - Bodrum Fk maçında akılalmaz olay! Görenler gözlerine inanamadı... 1 kere değil tam 2 kez zoru başardı!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
30.11.2024 16:36
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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Samsunspor, taraftarı önünde Volkan Demirel'in yönettiği Bodrum FK'yı konuk etti. Karşılaşma Karadeniz ekibinin 4-0'lık net galibiyetiyle sona erdi. Samsunspor'un golcüsü Landry Dimata, mücadeleye kaçırdığı gollerle damgasını vurdu.

Samsunspor - Bodrum Fk maçında akılalmaz olay! Görenler gözlerine inanamadı... 1 kere değil tam 2 kez zoru başardı!

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Bodrum FK ile kozlarını paylaştı. Mücadele Karadeniz ekibinin 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Öte yandan karşılaşmada Landry Dimata'nın harcadığı akılalmaz pozisyonlar gündem oldu.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri Rick van Drongelen, Marius Mouandilmadji (2) ve Soner Aydoğdu kaydetti.

İNANILMAZI KAÇIRDI

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Karşılaşma 1-0 devam ederken Emre Kılınç, Bodrum FK ceza sahasında arka direğe etkili bir pas gönderdi. Ancak Landry Dimata, yakın mesafeden boş kaleye yaptığı vuruşla topu üstten auta göndererek inanılmaz bir gol fırsatını harcadı.

YİNE DIMATA YİNE BOŞ KALE

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Karadeniz ekibi, karşılaşmanın normal süresinin son 20 dakikasına 3-0 önde girdi ve oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. 71. dakikada Mouandilmadji’nin pasıyla Dimata, bir kez daha golle burun buruna geldi. Ancak Belçikalı golcü, ilk pozisyonda olduğu gibi bu fırsatı da değerlendiremedi. Boş kaleye yaptığı vuruşta top üst direğe çarparak çizgi üzerinden sekerek Bodrum FK kalecisi Gökhan Akkan'da kaldı.

GÖRENLER İNANAMADI

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Yaşananların ardından bu iki an kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Dimata’nın kaçırdığı boş kaleleri izleyen futbolseverler, gördükleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Reeder Samsunspor Reeder Samsunspor
4 - 0
Sipay Bodrum FK Sipay Bodrum FK

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Samsunspor
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