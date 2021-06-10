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Samsunspor Brahim Darri ile sözleşme imzaladı

10.06.2021 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, bir dönem adı Fenerbahçe’yle de anılan kanat oyuncusu Brahim Darri ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Samsunspor Brahim Darri ile sözleşme imzaladı

Geçen sezon gerçekleştiremediği Süper Lig hayalini bu sene başarmak isteyen Samsunspor, transfer çalışmalarına hız verdi. Kırmızı-beyazlı takım Hasan Kılıç, Erald Çinari ve Hüseyin Öztürk’ün ardından 4. transferini de Brahim Darri’yi renklerine katarak yaptı.

Son olarak Süper Lig’de Büyükşehir Belediye Erzurumspor formasını giyen Faslı Brahim Darri, Samsunspor ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Samsunspor’un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor takımında forma giyen kanat oyuncusu Brahim Darri ile 2 yıllık prensip anlaşmasına varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" denildi.

Kariyerinde resmi olarak 186 maça çıkıp 18 gol atma başarısı gösteren Brahim Darri, Witesse forması ile başladığı profesyonel futbol kariyerine sırasıyla De Graafschap, Heracles, NEC Nijmegen, Den Bosh, Fatih Karagümrük ve BB Erzurumspor ile devam etmişti.

Bir dönem Fenerbahçe ile adı geçen 27 yaşındaki Darri, geçen sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması ile 12 maça çıkmış ve 1 asist katkısı yapmıştı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Samsunspor
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