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Samsunspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Osman Çelik ile anlaştı

02.07.2021 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsunspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Osman Çelik ile anlaştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen Osman Çelik ile anlaştığı bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Osman Çelik ile 2 yıllık prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.

Önlibero mevkisinde oynayan 29 yaşındaki oyuncu, geçen yıl 27 maçta görev alarak, 1 gol atmıştı.

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