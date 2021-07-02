Samsunspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Osman Çelik ile anlaştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen Osman Çelik ile anlaştığı bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Osman Çelik ile 2 yıllık prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.

Önlibero mevkisinde oynayan 29 yaşındaki oyuncu, geçen yıl 27 maçta görev alarak, 1 gol atmıştı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz