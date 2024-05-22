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Samsunspor'da ayrılık resmileşti! Markus Gisdol ile yollar ayrıldı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.05.2024 17:18
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Samsunspor, Markus Gisdol'la yolların ayrıldığını açıkladı. Markus Gisdol, “Eğer bir gün Türkiye’de çalışmayı tekrar düşünürsem, bu kulüp Samsunspor’dan başka bir kulüp olmayacak.” dedi.

Samsunspor'da ayrılık resmileşti! Markus Gisdol ile yollar ayrıldı

Samsunspor, teknik direktör Markus Gisdol'un yeni sezonda görevine devam etmeyeceğini açıkladı.

İŞTE SAMSUNSPOR'UN AÇIKLAMASI

"2023/24 Futbol Sezonunda birlikte yol yürüdüğümüz ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Teknik Direktörümüz Sayın Markus Gisdol ile Kulüp Yönetimimiz arasında görüşmeler bugüne kadar birkaç sefer yapılmış ve Kulübümüz, kendisiyle yeni sezonda da çalışmak istediğini her fırsatta iletmiştir.

Yapılan son görüşmede de kendisine kalması için son teklifimizi sunmuş olmamıza rağmen, Sayın Markus Gisdol kendi kararından dönmemiş, kısacası ikna yönündeki tüm çabalara rağmen yeni sezonda bizimle devam etmek istemediğini dile getirmiştir.

Sayın Gisdol, Kulübümüzden, Şehrimizden ve Taraftarımızın desteğinden çok mutlu olduğunu, burada hep başarıyla anılmak istediğini ve geçmişte yaşadığı kötü ve başarısız tecrübeleri tekrar Samsunspor'da yaşamak istemediğini ileterek ayrılma kararı aldığını ifade etmiştir. Eğer bir gün Türkiye'de çalışmayı düşünürse bu kulübün Samsunspor'dan başka bir kulüp olmayacağını defaatle ifade etmiştir.

Samsunspor'u uzun süre sonra yükselmiş olduğu Süper Lig'de tutma başarısı gösteren ve Kulübümüzün başarısına birçok katkı sunan Sayın Markus Gisdol ve Ekibine tüm Samsunspor Camiası, Taraftarları, Yönetimi ve Çalışanları adına çok teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.

Bu konuda kendisi de gereken detaylı açıklamaları bugün veya yarın Kulübümüzün resmi kanalları aracılığıyla siz değerli kamuoyu ile paylaşacaktır."

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