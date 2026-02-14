Samsunspor'da hoca değişikliği gerçekleşti! Alman ekolü devam

Süper Lig temsilcilerinden Samsunspor'da teknik direktör değişikliği yaşandı.

THOMAS REIS'E VEDA ETTİLER!

"TEŞEKKÜRLER THOMAS

2024/2025 sezonunda göreve başlayan ve ilk yılında takımımızı lig üçüncülüğüne taşıyarak tarihi bir başarıya imza atan Teknik Direktörümüz Thomas Reis ile vedalaşıyoruz.

Görev süresi boyunca ortaya koyduğu vizyon, çalışma disiplini ve özellikle UEFA Konferans Ligi süreci başta olmak üzere kulübümüze kazandırdığı sportif başarılarla önemli kilometre taşlarında pay sahibi olmuştur.

Kulübümüze kattığı değer ve emekleri için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz."

Danke, Reis!

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

"KAMUOYU DUYURUSU

Kulübümüz, tecrübeli Alman Teknik Direktör Thorsten Fink ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Thorsten Fink, yarın Samsun’a gelecek olup sürece ilişkin gelişmeler ayrıca paylaşılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Samsunspor Futbol Kulübü