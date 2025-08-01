Samsunspor'dan Avrupa Ligi hedefi: Başkan Yıldırım'dan transfer müjdesi!

Yüksel Yıldırım, USL Dunkerque maçı öncesinde iddialı konuştu: 'Avrupa Ligi'nde oynamak istiyoruz!'

Süper Lig'e iddialı bir dönüş yapan Samsunspor'da hedef büyütüldü. Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım, USL Dunkerque ile oynanan hazırlık maçı öncesinde yaptığı açıklamalarla camiayı heyecanlandırdı. Yıldırım, takımın Avrupa Ligi'nde mücadele etme potansiyeline sahip olduğunu vurgulayarak, transfer çalışmalarının da bu doğrultuda ilerlediğini kaydetti.

5-6 TRANSFER ŞART!

"Samsunspor'u hak ettiği yerlere getirmek için elimizden geleni yapıyoruz," diyen Yıldırım, "Süper Lig'de kalıcı olmak ve ardından Avrupa kupalarında mücadele etmek en büyük hedefimiz. Bu doğrultuda, kadromuzu güçlendirmek için çalışmalarımız sürüyor. Şu anda 5 ya da 6 tane daha yeni transfer yapmamız gerekiyor. Gerekli takviyeleri yaparak, play-off'ları geçip UEFA Avrupa Ligi'nde boy göstermek istiyoruz," şeklinde konuştu.

Yıldırım'ın bu açıklamaları, Samsunspor taraftarları arasında büyük bir coşku yarattı. Yıllar sonra Süper Lig'e dönen Karadeniz ekibinin, Avrupa arenasında da mücadele etme hedefi, taraftarların beklentilerini yükseltti. Transfer döneminde hangi oyuncuların takıma katılacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor. Kulüp yönetiminin, Yıldırım'ın belirttiği sayıda transferi gerçekleştirmesi halinde, Samsunspor'un Süper Lig'de ve olası Avrupa macerasında neler yapabileceği şimdiden tartışılıyor.

Samsunspor'un hazırlık maçları da bu hedef doğrultusunda büyük önem taşıyor. USL Dunkerque karşısında sergilenen performans, takımın eksiklerini görme ve yeni transferlerin uyumunu sağlama açısından kritik bir fırsat sundu. Teknik heyetin, bu maçtan elde edilen veriler doğrultusunda transfer stratejisine yön vermesi bekleniyor.

Samsunspor'un Avrupa Ligi hedefi, kulübün Süper Lig'deki iddiasını açıkça ortaya koyuyor. Başkan Yüksel Yıldırım'ın transfer müjdesi ve iddialı açıklamaları, Karadeniz ekibinin önümüzdeki sezon adından sıkça söz ettireceğinin sinyallerini veriyor. Taraftarlar, takımlarının hem ligde başarılı olmasını hem de Avrupa kupalarında mücadele etmesini sabırsızlıkla bekliyor.