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Samsunspor'dan ligi sallayacak golcü hamlesi! Yüksel Yıldırım transferi çok istiyor

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Samsunspor transfer çalışmalarına başladı. Forvet pozisyonuna golcü bir isim almak isteyen Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan flaş bir hamle geldi.

Samsunspor'dan ligi sallayacak golcü hamlesi! Yüksel Yıldırım transferi çok istiyor
Emre Şen

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Samsunspor, golcü takviyesi için sürpriz bir isimle görüşmelere başladı.

SAMSUNSPOR'DAN REY MANAJ HAMLESİ

Samsunspor dan ligi sallayacak golcü hamlesi! Yüksel Yıldırım transferi çok istiyor 1

Geçtiğimiz sezon Sivasspor formasıyla iyi bir sezon geçiren Rey Manaj, Samsunspor'un gündemine girdi. Karadeniz ekibi, Manaj'a imza attırmak istiyor.

REY MANAJ TEKLİFİ KABUL EDECEK

Samsunspor dan ligi sallayacak golcü hamlesi! Yüksel Yıldırım transferi çok istiyor 2

Samsunspor ile Sivasspor'un anlaşması durumunda Rey Manaj'ın imzayı atacağı ifade edildi. Sivasspor ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon 27 maçta sergilediği 12 gol ve 5 asistlik performansına rağmen Sivasspor'un küme düşmesine engel olamamıştı.

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