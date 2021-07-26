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Samsunspor'dan ortaya iki takviye

26.07.2021 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsunspor, Semih Altıkulaç ile Cihan Kahraman'ı kadrosuna kattı.

Samsunspor'dan ortaya iki takviye

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, orta saha oyuncuları Semih Altıkulaç ile Cihan Kahraman'ı kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son olarak Belçika Jupiler Pro Ligi ekiplerinden Standard Liege'in U19 takımının formasını giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Semih Altıkulaç ile 3 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin'in ikinci takımında forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Cihan Kahraman ile de 4 yıllık anlaşma yapılmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
transfer Samsunspor
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