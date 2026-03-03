SPOR

Aslan'ın yıldızı Avrupa'yı ateşe verdi! Osimhen için tarihin en büyük bonservis savaşı

Galatasaray formasıyla sergilediği performansla sadece Türkiye'yi değil, dünya futbolunu da büyüleyen Victor Osimhen, transfer piyasasını birbirine kattı. Sarı-kırmızılı tribünlerin sevgilisi haline gelen golcü oyuncu için Paris Saint-Germain, 120 milyon euro’luk rekor bir bütçe ayırdı. Ancak bu transferde yalnız olmayan Fransız temsilcisinin karşısında, Hollandalı forveti Zirkzee’yi takas kozu olarak sunmaya hazırlanan Manchester United duruyor.

Burak Kavuncu
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'da sergilediği performansla dünya futbolunu sarsan Victor Osimhen için yaz transfer dönemi öncesi yer yerinden oynuyor. AfricaFoot'un haberine göre; Paris Saint-Germain 120 milyon Euro'luk dev bir teklifle masaya otururken, Manchester United da takas kozuyla yarışa dahil oldu.

PSG'DEN 120 MİLYON EURO'LUK ÇILGIN TEKLİF

Fransız devi PSG, kadrosunu Victor Osimhen ile doldurmakta kararlı. Haber kaynaklarına göre Paris ekibi, Galatasaray’ın kapısını tam 120 milyon Euro'luk bir teklifle çalmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, bu rekor kar potansiyeline rağmen yıldız ismini elden çıkarma konusunda hala kararsızlık yaşıyor.

MANCHESTER UNİTED'DAN "TAKAS" HAMLESİ

Manchester United ise bu transferde sadece nakit değil, oyuncu kozunu da kullanmayı planlıyor. İngiliz devinin, bonservis bedelini düşürmek ve PSG'nin önüne geçmek adına Hollandalı forvet Joshua Zirkzee'yi takas olarak Galatasaray'a önermeyi düşündüğü iddia ediliyor.

JUVENTUS’A 70 MİLYON EURO'LUK ENGEL

Osimhen ile ilgilenen kulüplerden biri olan Juventus için ise süreç oldukça sancılı. Sözleşmedeki özel bir maddeye göre; Galatasaray, Osimhen'i Juventus'a satması durumunda Napoli'ye yaklaşık 70 milyon Euro tutarında bir tazminat ödemek zorunda kalabilir. Bu mali yük, İtalyan kulübünü yarışın dışında bırakırken; Chelsea, Atletico Madrid ve Bayern Münih gibi devlerin iştahını kabartıyor.

SEZONUN KARNESİ GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 25 maça çıkan Nijeryalı yıldız, 17 gol ve 6 asistlik muazzam bir katkı sağladı. Lagos doğumlu forvet, hem skorer kimliği hem de sahadaki enerjisiyle Avrupa'nın "en iyi santrforlarından biri" olarak gösterilmeye devam ediyor.

Canlı Skor
