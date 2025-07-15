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Samsunspor, Drongelen ile nikah tazeledi

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, tecrübeli savunma oyuncusu Rick van Drongelen’in sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

Samsunspor, Drongelen ile nikah tazeledi
Berker İşleyen

İki dönem transfer yasağı sonrası kadrosunu yeni isimlerle güçlendiren Samsunspor, iç transferde de hız kesmiyor. Bu sezon Avrupa’da Türkiye’yi temsil edecek Karadeniz temsilcisinde sezon sonu sözleşmesi bitecek Rick van Drongelen ile yeni sözleşme imzalandı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Savaşçı ruhuyla savunmanın gücüne güç katan; Rick van Drongelen ile sözleşmemizi 2028’e kadar uzattık. Tebrikler Rick" ifadeleri kullanıldı.

Drongelen, 2 sezonda Samsunspor formasıyla çıktığı 65 resmi müsabakada 6 gol atma başarısı gösterdi.

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Samsunspor
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