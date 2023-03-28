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Samsunspor durdurulamıyor! Geriye düştü, 5 gol attı... Süper Lig çok yakın!

28.03.2023 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Samsunspor deplasmanda karşılaştığı Boluspor karşısında 1-0 geriye düşse de karşılaşmada 5-1 galibiyetle ayrılmayı başarırken, alınan bu galibiyetin ardından şampiyonluk şarkıları söylenmeye başlandı. İşte detaylar...

Samsunspor durdurulamıyor! Geriye düştü, 5 gol attı... Süper Lig çok yakın!

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasının açılış maçında lider Samsunspor, Boluspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede 6 gol kaydedilirken, gülen taraf 5-1'lik skorla konuk ekip Samsunspor oldu.

6 GOLLÜ GALİBİYET

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Boluspor, 8. dakikada Gökhan Alsan'ın kaydetti golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlarken, Bolu ekibinde 51. dakikada Hakan Bilgiç ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 10 kişi kalan rakibi karşısında oyun üstünlüğünü ele alan Samsunspor, 47, 53 ve 61. dakkikada Douglas Tanque, 74. dakikada Tomane ve 84. dakikada Soner Aydoğdu'nun golleriyle sahadan 5-1 galip ayrıldı.

SERİ 19 MAÇA ÇIKTI

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Alınan bu sonuçla Karadeniz ekibi yenilmezlik serisini 19 maça çıkarırken, Samsun ekibi puanını 60'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

ARAYI AÇTI

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Ligin ilk 2 sırasının Süper Lig'e yükseleceği TFF 1. Lig'de, Samsunspor en yakın rakibi ile puan farkını 7'ye yükseltirken, üçüncü sıradaki Rizespor ile farkı 11'e yükseltti ve 9 haftakala büyük bir avantajı cebine koydu.


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